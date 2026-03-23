SMGK i form inför Rikstvåan – tog medaljer i helgen
SigtunaMärsta Gymnastikklubb Svart 2 visade form inför kommande tävlingar när laget tävlade i Hammarbygymnasternas TruppCup i helgen.
Efter en tuff start på förträningen växlade laget upp under tävlingen och tog guld i fristående samt silver i tumbling. Resultatet kommer drygt tre veckor före Rikstvåan i Gävle den 12 april, där laget tävlar i öppen klass för 13 år och äldree. – Jag ser verkligen fram emot att följa lagets resa vidare, både på träning och i tävling. Det är fantastiskt att se hur truppen utvecklas och jag blir stolt över den starka gemenskapen och peppen inom laget, säger verksamhetsledaren Anne-Lee Holm.
Tävlingen i helgen blir ett av flera genrep inför Rikstvåan där laget nu går in med stärkt självförtroende.
Fotboll Haris Curovac från Märsta blir ny förbundschef för Upplands Fotbollförbund. Han tillträder tjänsten den 15 juni: - Jag är väldigt stolt och hedrad över att få ta över uppdraget att leda förbundet, säger Haris i ett uttalande.
kampsport I helgen deltog Kim Taekwondo i Slovenia Open G2 i Ljubljana med landslagsaktuella Izabella Källstrand och Nazaah Waliullah, samt Tea Karlberg som debuterade i ny viktklass. Tävlingen är G2-klassad, vilket innebär att det delas ut dubbla rankingpoäng jämfört med G1.
Ishockey Märstasonen Anthony Nyberg fick en oväntad chans i Hockeyallsvenskan – och tog den. När han vaktade målet mot Modo på söndagen svarade han för 17 räddningar på 18 skott och hyllades efteråt som matchhjälte.
Ridning Sigtunabygdens ryttarförening arrangerade disco i ridhuset på Sigtuna ridskola under fredagskvällen den 27 februari. Totalt deltog 65 barn, ungdomar och ledare. Den yngsta deltagaren var två år.
Handboll Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.