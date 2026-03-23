SMGK i form inför Rikstvåan – tog medaljer i helgen

SigtunaMärsta Gymnastikklubb Svart 2 visade form inför kommande tävlingar när laget tävlade i Hammarbygymnasternas TruppCup i helgen.

Efter en tuff start på förträningen växlade laget upp under tävlingen och tog guld i fristående samt silver i tumbling. Resultatet kommer drygt tre veckor före Rikstvåan i Gävle den 12 april, där laget tävlar i öppen klass för 13 år och äldree.

– Jag ser verkligen fram emot att följa lagets resa vidare, både på träning och i tävling. Det är fantastiskt att se hur truppen utvecklas och jag blir stolt över den starka gemenskapen och peppen inom laget, säger verksamhetsledaren Anne-Lee Holm.

Tävlingen i helgen blir ett av flera genrep inför Rikstvåan där laget nu går in med stärkt självförtroende.