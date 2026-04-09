Små förändringar på bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden visar små förändringar under våren, med svag uppgång för villor på kort sikt och en mer stillastående utveckling för bostadsrätter.

För villor ligger snittpriset de senaste tre månaderna på 38 744 kronor per kvadratmeter. Medelpriset är cirka 5,38 miljoner kronor, baserat på 55 försäljningar. Det motsvarar en prisuppgång på 1 procent.

Ser man över tolv månader är utvecklingen svagare. Kvadratmeterpriset ligger på 39 885 kronor och medelpriset på cirka 5,43 miljoner kronor, fördelat på 244 försäljningar. Det innebär en nedgång på 4,3 procent jämfört med året innan.

För bostadsrätter är förändringarna mindre. Kvadratmeterpriset ligger på 27 055 kronor och medelpriset på cirka 2,07 miljoner kronor. Det kan jämföras med omkring 2,03 miljoner kronor för ett år sedan.

Prisförändringen för bostadsrätter är marginell, med en nedgång på 0,5 procent de senaste tre månaderna och 0,3 procent på årsbasis.

Av Erik Karlsson
