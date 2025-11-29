SM i BMX avgörs i Märsta 2026

Svenska Cykelförbundet har beslutat att SM i BMX 2026 ska arrangeras i Märsta. Beslutet togs i samband med ett omfattande styrelsemöte där flera nationella mästerskap för kommande år fördelades.

Totalt delades sex SM-tävlingar ut i fem grenar. Utöver BMX-mästerskapet i Märsta för 2026 beslutades att SM gravel 2026 ska hållas i Långehäll utanför Blomstermåla, och att SM i XCM 2026 arrangeras i Boxholm–Ekeby. SM i pumptrack placeras i Strängnäs 2026 och i Braås 2027, medan SM i bana fortsatt avgörs i Falun.

Styrelsen informerade även om att förbundet arbetat vidare i ett större jämställdhetsprojekt inom Riksidrottsförbundet.

– Ett väldigt ambitiöst arbete när vi läser igenom alla de olika delarna. Vi får lite både ris och ros kan man väl säga, men ett bra och nyttigt projekt och vi kommer att jobba vidare i styrelsen efter de resultat som vi har fått in, säger SCF-ordföranden Stefhan Klang.

Under mötet meddelades också att ett nytt tävlingsadministrativt system är klart.

– Vi har klart med ett TA-system som kommer att förenkla tillvaron för cyklisterna”, säger styrelseledamoten Nizze Gustavsson.