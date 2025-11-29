SM i BMX avgörs i Märsta 2026

Svenska Cykelförbundet har beslutat att SM i BMX 2026 ska arrangeras i Märsta. Beslutet togs i samband med ett omfattande styrelsemöte där flera nationella mästerskap för kommande år fördelades.
Totalt delades sex SM-tävlingar ut i fem grenar. Utöver BMX-mästerskapet i Märsta för 2026 beslutades att SM gravel 2026 ska hållas i Långehäll utanför Blomstermåla, och att SM i XCM 2026 arrangeras i Boxholm–Ekeby. SM i pumptrack placeras i Strängnäs 2026 och i Braås 2027, medan SM i bana fortsatt avgörs i Falun.
Styrelsen informerade även om att förbundet arbetat vidare i ett större jämställdhetsprojekt inom Riksidrottsförbundet. – Ett väldigt ambitiöst arbete när vi läser igenom alla de olika delarna. Vi får lite både ris och ros kan man väl säga, men ett bra och nyttigt projekt och vi kommer att jobba vidare i styrelsen efter de resultat som vi har fått in, säger SCF-ordföranden Stefhan Klang.
Under mötet meddelades också att ett nytt tävlingsadministrativt system är klart. – Vi har klart med ett TA-system som kommer att förenkla tillvaron för cyklisterna”, säger styrelseledamoten Nizze Gustavsson.
kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.
kampsport Kim Taekwondo tog flera medaljer när Svenska Cupen 3 för eliten och Champion President för nybörjare avgjordes i Jönköping i helgen. Totalt blev det två guld, ett silver och två brons för elitlaget samt ytterligare tre medaljer i nybörjarklassen.
Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.
Ridning Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.