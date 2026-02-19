Slottsbryggeriet i Rosersberg har öppnat i ny regi

Slottsbryggeriet på Rosersbergs Slottshotell har öppnat igen med nya bryggmästare. Bakom satsningen står ett team med koppling till Sigtuna Maltkultur.

Joakim Bergman, som har bakgrund inom restaurangbranschen och tidigare drivit pub tillsammans med Christer Forsman, är en av de nya bryggmästarna. Tillsammans med Jonas Bäckheden och bryggaren Gustav Westerholm ansvarar de nu för verksamheten i bryggeriet, som är beläget i slottets källarvalv.

Under våren 2025 serverades de första brygderna på hotellet. Förutom ölproduktion planeras även ölprovningar och visningar av bryggeriet för gäster.

Rosersbergs slott har anor från 1600-talet och i flyglarna bedrivs hotell- och konferensverksamhet av Stockholm Meeting Selection. Enligt hotellet innebär bryggeriet ett mervärde för gäster och konferensbesökare.