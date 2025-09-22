Slagsmål utanför Arlanda

Polis kallades till Arlanda med anledning av ett bråk vid avlämningsplatsen.

Två män hamnade i bråk vid drop-off-zonen på Arlanda under måndagskvällen. Händelsen inträffade strax efter klockan 17, då situationen eskalerade och den ena mannen slog till den andra, skriver unt.se. Polis kallades till platsen och en anmälan om misshandel upprättades mot mannen i 50-årsåldern, enligt unt.se.