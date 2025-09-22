Slagsmål utanför Arlanda

22 sep kl. 08:04
Nyheter Natten mot måndag ryckte räddningstjänsten ut till ett flerfamiljshus i Märsta efter larm om brand.
21 sep kl. 11:51
Nyheter Polisen larmades under natten mot söndag till en krog i Märsta efter uppgifter om att en man blivit misshandlad.
20 sep kl. 08:15
Nyheter Natten mot lördag larmades polisen till en port i Märsta efter misstanke om inbrott.
20 sep kl. 06:57
Nyheter En man i 30-årsåldern körde under fredagseftermiddagen in i en stolpe på E4 vid Rosersberg.
20 sep kl. 06:45
Nyheter Polisen har registrerat 184 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 37.
19 sep kl. 16:39
Nyheter Under förmiddagen var det inbrott i Märsta och hundpatruller kallades in i sökningen.
18 sep kl. 22:03
Nyheter Strax efter klockan 21 på torsdagskvällen larmades ett stort pådrag till Bromsta med anledning av brand.
18 sep kl. 17:50
Nyheter En man ska ha onanerat öppet vid Rosersbergs station på torsdagsförmiddagen. Polisen larmades till platsen och en anmälan om sexuellt ofredande är upprättad.
17 sep kl. 18:40
Nyheter Polisen larmades på onsdagseftermiddagen till en skola i Valsta efter uppgifter om ett större bråk på skolgården.
16 sep kl. 07:29
Nyheter Polisen i lokalpolisområde Sollentuna varnar för att det är högsäsong för båtmotorstölder i kommunen.
14 sep kl. 19:08
Nyheter En singelolycka inträffade på söndagskvällen på väg 884 öster om Skånela. En personbil körde av vägen och hamnade i diket mellan Granakurvan och Sälna.
14 sep kl. 06:51
Nyheter En man i Sigtuna blev under lördagen bestulen på sin motorbåt. När båten senare återfanns var motorn bortsågad och flera kablar kapade, rapporterar unt.se.
13 sep kl. 07:12
Nyheter Polisen registrerade 197 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 36.
13 sep kl. 03:53
Nyheter En man i 40-årsåldern greps under fredagseftermiddagen misstänkt för rån i Rosersberg.
12 sep kl. 06:53
Nyheter Under natten till fredagen kallades ambulans till en adress i Märsta för ett misstänkt sjukdomsfall. Väl på plats framkom omständigheter som gjorde att polis tillkallades.
11 sep kl. 20:02
Nyheter Flera larm kommer in om träd som faller. Det senaste rör Tingvalla och Skoby.
10 sep kl. 06:42
Nyheter Brandkår och polis larmades till korsningen Nymärstagatan/Raisogatan sent på tisdagskvällen med anledning av en gräsbrand.
9 sep kl. 11:33
Nyheter Polis och ambulans larmades till Odensala under förmiddagen sedan en man fått splitter i ansiktet.
8 sep kl. 14:46
Nyheter En man i 55-årsåldern fördes till sjukhus efter en arbetsplatsolycka i Rosersberg på måndagsförmiddagen.
7 sep kl. 15:58
Nyheter Under söndagen larmade ett plan om röklukt i kabin varpå piloten vände tillbaka kort efter start.
7 sep kl. 15:55
Nyheter Ett par som var sena till sitt flyg på Arlanda försökte ta sig in genom en stängd gate – men i stället för att hinna med planet möttes de av polis.
7 sep kl. 09:46
Nyheter Tidigt på söndagsmorgonen larmades polisen om en man som blottat sig på ett pendeltåg nära Arlanda. Händelsen inträffade strax före halv sju och flera resenärer slog larm.
6 sep kl. 08:32
Nyheter Polisen registrerade totalt 155 misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 35, enligt statistik som Newsworthy sammanställt.