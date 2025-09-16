SL tar över busstrafiken i Sigtuna kommun

Från sommaren 2029 tar SL över busstrafiken i Sigtuna och Upplands Väsby. Det blir första gången sedan 1990-talet som kollektivtrafiken inte körs av ett privat bolag, rapporterar SVT Stockholm.

En överenskommelse har nåtts mellan de styrande partierna S, MP och C i Region Stockholm tillsammans med samarbetspartiet Vänsterpartiet. Beslutet väntas fattas formellt i trafiknämnden nästa vecka, rapporterar SVT.
– Det här blir ett stort steg för kollektivtrafiken i Stockholm. Med egen regi får regionen större kontroll över trafiken i Sigtuna och Upplands Väsby och står bättre rustad för framtiden, uppger Anna Sehlin (V), oppositionsregionråd i Region Stockholm.

Nuvarande avtal löper ut i juni 2029 och innan dess ska regionen bland annat starta ett trafikbolag, anställa personal och köpa in IT-system.

Beskedet har mötts av kritik från oppositionen.
– Det här beslutet kommer så klart att rivas upp i samma sekund som Socialdemokraterna och deras stödpartier förlorar valet 2026. Sommarens ambulanskris är ett tillräckligt varnande exempel för att få en fortsättning i busstrafiken, säger Kristoffer Tamsons (M), oppositionsregionråd, i en skriftlig kommentar till SVT.

Även Sigtunas kommunstyrelses ordförande Mattias Askerson (M) är kritisk.
– Regionstyrets leverans till Sigtunas invånare har varit pendeltågskris, ambulanskris och nu väljer man även att skapa en busskris. Tidigare återtaganden i egen regi har resulterat i dyrare bussresor och färre avgångar. Sigtunas invånare förtjänar en trygg och tillförlitlig kollektivtrafik, inte dumma, dyra och dåliga ideologiska experiment, säger han till SVT.

Även KD riktar kritik mot beslutet.
– Förvaltningens utredning pekar på att egen regi blir 10–30 procent dyrare. Det tycker vi är dåligt spenderade pengar. Vänsterstyrets fascination att ta både sjukvården och kollektivtrafiken i egen regi är dåligt för stockholmarna. Vi vill istället satsa på att få tillbaka den trafik som styret lagt ner, säger Carl-Johan Schiller (KD), regionråd i Region Stockholm, i en skriftlig kommentar till SVT

Av Erik Karlsson

