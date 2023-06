SL-kortet föreslås kosta 999 kronor

Från och med 2024 är förslaget att SL-kortet ska kosta 999 kronor i månaden, detta för att täcka ett budgetunderskott.

Dagens Nyheter rapporterar att SL-kortet från och med i januari i år väntas kosta 999 kronor, en höjning från dagens 970 kronor. Detta i en tid då pendeltåget inte gått enligt tidtabell sedan senhösten förra året. En orsak till budgetunderskottet är att många resenärer försvann under pandemin och inte hittat tillbaka. Resandet var i maj ungefär på 80 procent av nivåerna som maj 2019, alltså före pandemin. Dessutom ska trafikförvaltningen spara in på minskad service på stationsentréer och biljettkontor samt effektiviseringar i samband med nya upphandlingar.

Den politiska ledningen bestående av S, C och MP har inte tagit ställning till höjningen i nuläget utan blir en del av budgetförhandlingarna höst.

– Men det förvaltningens underlag tydligt visar är det vi varnat för flera gånger under våren, att det ekonomiska läget är extremt tufft och att staten nu måste kliva in och stötta regionerna, säger Anton Fendert (MP), trafikregionråd, enligt DN

I riskzonen finns även att busslinjer måste slopas och minskad turtäthet.