Skridskobanor spolas runt om i kommunen

Sigtuna kommun håller på att spola isbanor runt om i kommunen.
Det har varit tillräckligt kallt för att isbanorna i Sigtuna kommun ska spolas, och de beräknas vara åkbara i slutet av vecka 5. Kommunen påminner om hjälm och tipsar om att låna skridskor på Fritidsbanken.
Kommunen spolar i år banorna vid Brännbo i Sigtuna, bakom Valsta sporthall, Kanonkulleparken i Märsta, Trädgårdsallén i Steningehöjden, Eddaskolan i Valsta som ersätter Orionparken i Steninge, Råbergshallen i Rosersberg, Til i Sigtuna och Valsta torg. Alla banor har belysning. För den som vill åka på sjöar uppmanas fortsatt försiktighet, eftersom kommunen ännu inte bedömt att det är säkert att ploga sjöisar. Uppdaterad information om plogning finns på kommunens webbplats.
Politik Moderaterna har fastställt sin lista till fullmäktige, den toppas inte oväntat av kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson - Jag tackar för förtroendet att få toppa listan och tycker det är väldigt positivt att vi har en så bra mix av både nya och erfarna kandidater, säger han i ett uttalande.
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun har lämnat in både en fråga till kommunfullmäktige och ett initiativärende till utbildningsnämnden om möjligheten att använda statliga bidrag för att införa eller utveckla tvålärarsystem i grundskolan.
Nyheter Antalet anmälda vapenlagsbrott ökade i Sigtuna kommun under 2025, samtidigt som flera andra brottstyper minskade. Det visar en genomgång av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik som Newsworthy har gjort.
Politik Marie Axelsson (S) riktar skarp kritik mot Sigtuna kommuns visselblåsarfunktion och har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).
Politik Kristdemokraterna i Sigtuna har presenterat sin valsedel inför det kommande valet. Partiet uppger att valsedeln nu är fastställd och har i samband med detta skickat in pressmaterial till lokala medier.
Notiser Molly är det vanligaste hundnamnet i Sigtuna kommun, precis som i landet som helhet. Det visar ny statistik från Jordbruksverket, sammanställd av Newsworthy. Samtidigt sticker två namn ut lokalt – Emma och Lucy.