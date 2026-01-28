Skridskobanor spolas runt om i kommunen

Sigtuna kommun håller på att spola isbanor runt om i kommunen.

Det har varit tillräckligt kallt för att isbanorna i Sigtuna kommun ska spolas, och de beräknas vara åkbara i slutet av vecka 5. Kommunen påminner om hjälm och tipsar om att låna skridskor på Fritidsbanken.

Kommunen spolar i år banorna vid Brännbo i Sigtuna, bakom Valsta sporthall, Kanonkulleparken i Märsta, Trädgårdsallén i Steningehöjden, Eddaskolan i Valsta som ersätter Orionparken i Steninge, Råbergshallen i Rosersberg, Til i Sigtuna och Valsta torg. Alla banor har belysning. För den som vill åka på sjöar uppmanas fortsatt försiktighet, eftersom kommunen ännu inte bedömt att det är säkert att ploga sjöisar. Uppdaterad information om plogning finns på kommunens webbplats.