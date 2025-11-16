Misstänkt skottlossning i Märsta – ung man anhållen

Strax före midnatt larmades polis till Sätunaområdet med anledning av skottljud.

Polisen larmas strax före midnatt på lördagen till en gata i Sätunaområdet efter att boende hört skott utomhus. På platsen kan polisen konstatera att en skottlossning har ägt rum. Flera tomhylsor säkras och ett område spärras av för teknisk undersökning.

En ung man grips i den efterföljande insatsen. Enligt polisen misstänks han ha skjutit mot en bil strax norr om Märsta centrum. Någon målsägare har inte lokaliserats, men polisen bedömer att personen eller personerna troligen färdades i ett fordon.

Mannen har under natten förhörts och därefter anhållits av åklagare, misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Polisen fortsätter utredningsarbetet och arbetar vidare med att kartlägga händelseförloppet.

Uppdaterad: 7.56