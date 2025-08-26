Skolor får mentorsföretag

Skolor i Sigtuna inleder samarbeten med lokala företag. Genom mentorskap och gemensamma aktiviteter ska elever redan i låg- och mellanstadiet få en inblick i arbetslivet och upptäcka olika yrken.

Eddaskolan, Sagaskolan, Råbergsskolan och Centralskolan har haft sina första möten med lokala mentorsföretag. Rosersbergs Golv, Hotell Kristina, Sandströms El och Beckers deltar i samarbetet som syftar till att ge elever tidiga inblickar i arbetslivet.

Under de inledande träffarna har personal från skolorna och företagen planerat aktiviteter för elever i årskurs 2, 5 och 7. Projekten ska fortsätta under kommande år och ge eleverna möjlighet att både besöka företagen och prova praktiska uppgifter.

Fler skolor och företag är på väg in i satsningen. Tingvallaskolan samarbetar med SigtunaHem, medan Odensala och Skepptuna skolor har inlett samarbete med Scandic Arlandastad.

Enligt Sigtuna kompetenscenter är målet att öka elevernas förståelse för yrkesval och betydelsen av sina kunskaper genom konkreta inslag från arbetslivet.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

