Skolan är viktigast för Liberalerna

Nu fylls våra skolor återigen med förväntansfulla barn. Här ska nya drömmar födas, klassresor startas och vår gemensamma framtid formas. För Liberalerna är det självklart att allt börjar med en riktigt bra skola – och arbetet sker både nationellt och lokalt här i Sigtuna kommun.

I regeringen driver Liberalerna den största skolreformen på över 30 år. Klassrummen ska vara trygga och lugna – med ökade befogenheter till lärare, tydligare ledarskap och ett nationellt mobilförbud. Vi fyller skolorna med böcker istället för skärmar, med bemannade skolbibliotek och över fyra miljoner nya läroböcker och skönlitterära böcker bara i år. Vi satsar även på fler speciallärare och ett nytt stödsystem så att våra elever får hjälp av utbildade lärare.

I Sigtuna kommun visar Liberalernas budgetförslag för 2025–2027 hur vi omsätter dessa reformer lokalt. Vi satsar 44,6 miljoner kronor mer än nuvarande kommunledning (M,SD, KD och SFS) på skolan. Det betyder fler lärare, mindre undervisningsgrupper, stöd till hemmasittare och en fortsatt satsning på skolbibliotek – något vi varit drivande för och som gjort Sigtuna kommun till ett föredöme.

Men vi ser en del risker framöver. Därför uppmanar vi nuvarande kommunledning att avstå från att genomföra hela den effektivisering på 16,8 mnkr i Utbildningsnämnden som finns i kommundirektörens förslag till budget för 2026. Att genomföra alltför stora besparingar riskerar att riva ner det vi byggt upp lokalt och försvårar för de nationella satsningar som nu genomförs.

Sigtuna kommun har en del tuffa utmaningar – vi är unga, mångkulturella och med många elever i behov av stöd. Här krävs det att vi prioriterar rätt och satsar på skolan. Skolresultaten i vår kommun har förbättrats under många år, men arbetet är långt ifrån färdigt och vi ser oroväckande tendenser på en negativ kurva. Skillnaderna mellan skolor är fortfarande stora. Vi liberaler accepterar inte att barns framtid avgörs av deras postnummer.

När vi stärker skolan, stärker vi hela vårt samhälle – i Sigtuna kommun och i hela Sverige. Det är därför vi säger nej till alltför stora besparingar inom skolan. Det är därför vi säger ja till kunskap, trygghet och framtidstro.

Pernilla Bergqvist (L)

Gruppledare, Liberalerna i Sigtuna