Skolan är viktigast för Liberalerna

Nu fylls våra skolor återigen med förväntansfulla barn. Här ska nya drömmar födas, klassresor startas och vår gemensamma framtid formas. För Liberalerna är det självklart att allt börjar med en riktigt bra skola – och arbetet sker både nationellt och lokalt här i Sigtuna kommun.

I regeringen driver Liberalerna den största skolreformen på över 30 år. Klassrummen ska vara trygga och lugna – med ökade befogenheter till lärare, tydligare ledarskap och ett nationellt mobilförbud. Vi fyller skolorna med böcker istället för skärmar, med bemannade skolbibliotek och över fyra miljoner nya läroböcker och skönlitterära böcker bara i år. Vi satsar även på fler speciallärare och ett nytt stödsystem så att våra elever får hjälp av utbildade lärare.

I Sigtuna kommun visar Liberalernas budgetförslag för 2025–2027 hur vi omsätter dessa reformer lokalt. Vi satsar 44,6 miljoner kronor mer än nuvarande kommunledning (M,SD, KD och SFS) på skolan. Det betyder fler lärare, mindre undervisningsgrupper, stöd till hemmasittare och en fortsatt satsning på skolbibliotek – något vi varit drivande för och som gjort Sigtuna kommun till ett föredöme.

Men vi ser en del risker framöver. Därför uppmanar vi nuvarande kommunledning att avstå från att genomföra hela den effektivisering på 16,8 mnkr i Utbildningsnämnden som finns i kommundirektörens förslag till budget för 2026. Att genomföra alltför stora besparingar riskerar att riva ner det vi byggt upp lokalt och försvårar för de nationella satsningar som nu genomförs.

Sigtuna kommun har en del tuffa utmaningar – vi är unga, mångkulturella och med många elever i behov av stöd. Här krävs det att vi prioriterar rätt och satsar på skolan. Skolresultaten i vår kommun har förbättrats under många år, men arbetet är långt ifrån färdigt och vi ser oroväckande tendenser på en negativ kurva. Skillnaderna mellan skolor är fortfarande stora. Vi liberaler accepterar inte att barns framtid avgörs av deras postnummer.

När vi stärker skolan, stärker vi hela vårt samhälle – i Sigtuna kommun och i hela Sverige. Det är därför vi säger nej till alltför stora besparingar inom skolan. Det är därför vi säger ja till kunskap, trygghet och framtidstro.

Pernilla Bergqvist (L)
Gruppledare, Liberalerna i Sigtuna

Sverigekortet gör resande tillgängligt för fler

Insändare Sommarsverige bjuder på något för alla. Från Ystad till Haparanda, från Stockholm till Göteborg kryllar det av smultronställen med natur, kultur och allt däremellan. Många svenskar vill se sig om i vårt vackra land - men höga priser på bussar och tåg gör möjligheterna begränsade för många.

Ingen ska lämnas ensam i hederns skugga

Insändare Sommarlovet ska vara en tid av frihet, inte en period av oro och rädsla. Ändå förs varje år barn och unga från Sverige för att könsstympas eller giftas bort mot sin vilja. Vissa återvänder aldrig till skolstarten.

Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet!

Insändare Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet! Unga i Sigtuna kommun har idag svårt att få jobb. Men istället för att agera väljer den moderatledda kommunledningen att blunda för verkligheten genom att prioritera skattesänkningar före våra ungdomars framtid. Vi vill istället införa en sommarjobbsgaranti för samtliga ungdomar i årskurs nio och på gymnasiet.

Arlandautredaren – Norman – har både rätt och fel!

Insändare Helt rätt har han när det gäller att förhandla bort stationsavgiften på 149:- till A-train som omöjliggör resande för de flera tusental som arbetar dagligen på själva flygplatsen, andra flygrelaterade jobb eller andra verksamheter inom det vidare Arlandaområdet.

repliken: Inga äldre flyttas – om de inte själva väljer det

Insändare Thomas Brandell (S) och David Lundqvist (S) frågar om ännu fler äldre ska flyttas från Sigtuna till andra kommuner. Låt oss vara tydliga. Vi flyttar inga äldre till andra kommuner och vi tvingar inte någon att mot sin vilja flytta från Sigtuna. Att påstå något sådant är insinuant. Brandell (S) och Lundqvist (S), båda ledamöter i vård- och omsorgsnämnden, borde veta bättre.

Barnens trygghet till lägstbjudande

Insändare Arbetarklassen får samhället att fungera. Vi kör bussarna, vårdar de sjuka, bygger vägar och så mycket, mycket mer. Ändå lyssnar ingen när de viktiga besluten ska tas. Det finns ingen fungerande dialog med facken i dag och därför måste politikerna börja stå till svars för sina beslut.

Klimatfrågan kräver samarbete – inte isolering

Insändare Den M-SD-KD-SFS styrda majoriteten i Sigtuna kommun har beslutat att kommunen ska lämna Sveriges Ekokommuner – världens äldsta kommunnätverk för hållbar utveckling som i tre decennier samlat över 80 kommuner för gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och utveckling. Ett nätverk som möjliggör konkret samverkan för att möta en av vår tids största utmaningar.

Europadagen är en påminnelse om att frihet inte är gratis

Insändare Den 9 maj firas Europadagen – ett tillfälle att uppmärksamma den fred, frihet och demokrati som Europasamarbetet byggts på sedan andra världskriget. För oss liberaler är EU långt mer än byråkrati i Bryssel – det är en livlina för Europasamarbete, solidaritet och säkerhet.

Starkt stöd kräver rätt modell

Insändare Det finns mycket att undra om hur den nya fördelningsmodellen för förskolor och grundskolor påverkar respektive enheters möjlighet att nå sina mål. Majoritetens löfte om att den ska utvärderas och vid behov justeras välkomnas, det kommer vi bevaka noga. Den överskuggande orsaken till förändringen var att stärka grundfinansieringen, något man kan göra även utan att minska på den socio-ekonomiska ersättningen.

Den nya modellen stärker stödet

Insändare Vi håller med Socialdemokraterna (S) om att det krävs krafttag i politiken för att klara skolans kompensatoriska uppdrag. Och det är precis det vi tar när vi ifrågasätter gamla modeller och tar in expertis för att forma en ny och mer träffsäker resursfördelningsmodell.

Säkrare bedömning för rätt stöd

Insändare I slutet av 2024 beslutades det att ändra det kommunala stödet till förskolor och grundskolor från januari 2025. Den nya modellen för resursfördelning togs fram av ett konsultbolag på uppdrag av den sittande majoriteten.

M-SD-styret vill exploatera naturområde vid Aspvägen

Insändare Moderaterna, Sverigedemokraterna och Samling för Sigtuna vill ge grönt ljus för 50 villor i naturområdet norr om Aspvägen i Märsta. Återigen ignorerar det politiska styret både kompetensen i kommunens egen förvaltning och kommuninvånarnas behov och åsikter.

repliken: Valfrihet ger kvalitet och långsiktig hållbarhet

Insändare David Lundqvist (S) inleder sin fråga om vårdbolagen i Sigtuna kommun med att hänvisa till maktskiftet 2017. Det vill säga då Kristdemokraterna (KD) tillsammans med Moderaterna (M) med flera under pågående mandatperiod fick kliva in och ta ansvar efter Socialdemokraternas kollapsade styre.

Nöjda med bolagsvinsterna från äldreomsorgen, M, KD, SfS och SD?

Insändare Fram till maktskiftet hösten 2017 gick Sigtuna kommun in för att sköta vård- och omsorgsverksamheten i egen regi. Äldre-, LSS- och socialpsykiatriomsorgen sköttes av kommunförvaltningens egna enheter. Sen har aktiebolag tagits in som utförare. Är M, KD, SfS och SD nöjda med dessa bolags vinstuttag?

Kommuner har ett ansvar för ett tryggare samhälle

Insändare Brottsligheten och den upplevda otryggheten är ett stort problem för företagen i Stockholms län. Nästan fyra av tio stockholmsföretag uppger att de har utsatts för brott under de senaste 12 månaderna. Dessa brott orsakar inte bara stora ekonomiska förluster utan leder också till otrygghet för personal och kunder. I Sigtuna uppger 60 procent av företagen att de önskar att kommunen prioriterar arbetet med min minskad brottslighet och ökad trygghet för att förbättra det lokala företagsklimatet.

