Linus Wall, trädgårdsmästareFoto: Privat

Skogen är inte din kompost

Det finns en stillhet i de uppländska skogsbrynen som inte riktigt låter sig fångas i ord. Ljuset faller mjukt genom lövverket, marken bär spår av årstider som lagts ovanpå varandra, och livet rör sig där utan att göra anspråk.

Jag hade knappt satt min fot i Märsta innan arbetet tog mig hit.
Sjutton månader senare har jag vandrat dess skogsbryn som trädgårdsmästare i kommunen – dag efter dag, i ett lågmält kretslopp av röjning, iakttagelse och återkomst.

Kanske är det just därför jag ser det tydligare: det som för många är bakgrund framträder för mig som förgrund.
Här finns en påtaglig stillhet. Ljuset som silas genom lövverket. De vilda blommorna som håller sig kvar längs kanterna. Fåglar som rör sig obehindrat.

Men med jämna mellanrum dyker något annat upp.
En tät matta av klätterkaprifol som tar sig upp längs stammar, binder samman buskar och lägger sig över marken. Sakta men ihärdigt stänger den ute ljuset.

Det är inte dramatiskt. Ingen brand, ingen avverkning. Bara en tyst förskjutning – och i grunden ett mänskligt avtryck. Precis som många andra har jag nyligen läst Göran Greiders Rotskott från paradiset. Han vägrar den enkla uppdelningen och stannar upp inför det vi kallar invasiva arter. Begreppet är laddat, nästan militärt – som om naturen vore ett slagfält där man måste välja sida.

Greider påminner oss om att gränsen mellan inhemskt och främmande är historisk och rörlig, formad av människan själv. Vi har flyttat växter över kontinenter i århundraden. Paradiset vi skapar i trädgården är alltid lite rotlöst.
Det är en rimlig invändning mot enkla kategorier. Men den säger mindre om vad som faktiskt sker där ute i skogen.

“Naturen är inte sentimental.”
— Harry Martinson

För i praktiken fungerar skogen inte som idé, utan som ett levande system.
När trädgårdsavfall hamnar i bryn och dungar följer frön och rotfragment med. Det ger arter som klätterkaprifolen en chans att etablera sig där de annars haft svårt att ta sig in.
Väl på plats förändras förutsättningarna. Ljuset når inte längre ner. Markvegetationen trycks tillbaka. Föryngringen av träd försvåras. Ett bryn som tidigare rymde variation blir gradvis mer enhetligt.

Det här är ingen anklagelse. Det är en kedjereaktion.
Vi älskar våra trädgårdar. De är våra kontrollerade paradis där vi formar, väljer och skapar skönhet. När något blir över vill vi bli av med det snabbt. Helgen är kort, bilen står redo och skogen ligger nära. ”Det bryts väl ner”, tänker man. Det känns organiskt. Nästan ofarligt.

Men skogen är inte din kompost. Den bara råkar ligga nära.
Det som hamnar där försvinner inte neutralt. Det går in i ett redan fungerande system – och förändrar det. Inte dramatiskt, men tillräckligt ofta för att det ska bli synligt över tid.
Greiders perspektiv är viktigt, men det behöver kompletteras. Att förstå att gränser är rörliga är inte detsamma som att säga att de saknar betydelse. Alla förflyttningar är inte likvärdiga i sin effekt.

Jag gör inga anspråk på att stå utanför detta. Jag har själv stått där med säckar i handen och vet hur lockande det enkla valet är. Just därför blir frågan svår att undvika: Vad är det vi egentligen vill att Märstas skogar ska vara? En förlängning av våra mest bekväma vanor – eller platser som får behålla sin egen rytm, även när den inte alltid passar oss?
Det kräver inga stora gester. Trädgårdsavfall hör hemma på återvinningscentralen. Växtval nära skogsbryn kan göras med lite mer eftertanke. Det handlar inte om att avstå från trädgårdens glädje, utan om att förstå dess konsekvenser bortom tomtgränsen.

Sjutton månader är inte lång tid. Men det räcker för att se riktningar. För att lägga märke till vad som breder ut sig – och vad som långsamt försvinner.

Kanske är det där vi bör börja. Inte i fördömandet, utan i uppmärksamheten.
Att se vad som faktiskt händer.
Och sedan fråga oss själva:
vill vi bevara det som fortfarande finns –
eller vänja oss vid att det försvinner?

  • Linus Wall, trädgårdsmästare
Av redaktion@marsta.nu

