Bostadsdörr besköts i Märsta

Under natten har det skjutit mot en dörr i Märsta.

Polisen rubricerar händelsen som grovt olaga hot sedan det hittats skotthål i en dörr och tomhylsor nedanför. Skotten upptäckes under förmiddagen. Polis utreder händelsen genom att samla in information på olika sätt. Ingen person verkar ha skadats i nuläget enligt Polisen.

– Man har skjutit mot en dörr. Vi har ingen frihetsberövad men jobbar med att samla in information om händelsen på flera olika sätt. Det är ett pågående arbete, säger Anna Westberg vid Polisens ledningscentral till Aftonbladet.