Skincare etablerar i Arlandastad

Avancerad hudvård har blomstrat under de senaste åren, och detta har inte gått obemärkt förbi grundaren av Skincare by Us, Therese Mathisen, och hennes kollega Rebecca Wodajo.

Pandemin innebar en kraftig tillväxt för deras företag, som svarade på den ökade efterfrågan på utbildningar för hudterapeuter inom avancerad hudvård. För att möta den ökande efterfrågan behövde de inte bara fler medarbetare utan även större lokaler. Svaret på deras behov blev Explore Arlandastad. I början av september genomförde Skincare by Us en flytt från centrala Stockholm till sina nya, rymliga lokaler om 339 kvadratmeter i Explore Arlandastad. Denna plats har många fördelar och utmärks av sin närhet till Scandinavian XPO, en mäss- och evenemangsarena, samt Quality Hotel Arlanda XPO med gott om boendemöjligheter och parkeringsplatser för deras kunder. Med en kundkrets som sträcker sig över hela Sverige erbjuder detta läge, som ligger precis intill E4:an och fem minuter från Stockholm Arlanda Airport, en perfekt anslutning. Trots att de nya lokalerna är belägna i en kommunikationsnod, präglas de av en påtaglig känsla av lugn och harmoni, vilket har uppskattats av deras kunder. Rebecca Wodajo, VD på Skincare by Us, delar sina intryck: ”Reaktionerna från våra kunder har varit helt fantastiska! Istället för att stressa sig genom ett trångt Stockholm och leta febrilt efter parkering kan de nu enkelt komma till oss i Arlandastad i en avslappnad atmosfär och njuta av lugnet.” Therese Mathisen, grundare av Skincare by Us, tillägger: ”Här har vi två optimalt planerade lokaler med fantastiskt naturligt ljusinsläpp tack vare glastaket. Äntligen har vi utrymme för lager, utbildningslokaler och ett showroom på samma plats. Nu har vi tillräckligt med utrymme för att samtidigt kunna välkomna fler terapeuter, något som självklart gynnar både våra kunder och vårt företag.” Med sin nya hemvist i Explore Arlandastad, har Skincare by Us rustat sig för att fortsätta leverera avancerade hudvårdsutbildningar och upplevelser med enastående service till sina kunder runt om i Sverige och bortom. Flytten markerar en ny era i företagets utveckling och en spännande framtid för avancerad hudvård i regionen.