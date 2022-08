Skilsmässorna minskade under pandemin

Under pandemiåren 2020-2021 märktes ingen ökning av antalet skilsmässor i kommunen: - Det hänger ju ihop med hur många som har gift sig, ju fler som gifter sig desto fler skilsmässor blir det. Skilsmässor sker i regel efter några år, det brukar vara en peak fyra fem år efter giftermålet och de flesta som skiljer sig gör det under de första tio åren, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Antalet skilsmässor i kommunen ligger kring 150-160 per år. Under pandemin var det ingen märkbar effekt varken 2020 och 2021, trenden verkar även hålla i sig under 2022. Hittills i år är det 74 skilsmässor i kommunen, sex fler än samma period förra året. Tvärtom mellan 2020-2022 har det varit 47 färre skilsmässor än åren före pandemin 2017-2019.

– Man kanske tänkte att pandemin skulle märkas i statistiken, att folk gick hemma och slet på varandra. Men vi kan inte se pandemin våra siffror. Fanns det någon effekt så var den väldigt liten. Under 2020 såg vi en ökning av antalet skilsmässor jämfört med åren före, men 2021 minskade antalet igen, säger Tomas Johansson på SCB.