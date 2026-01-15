Skepptuna kan få militäranläggning

Det tidigare golfområdet i Skepptuna kan komma att användas för militär verksamhet. Marken har nyligen köpts av Fortifikationsverket, som ansvarar för fastigheter som används av Försvarsmakten.

UNT.se avslöjar att Skepptuna GK kan bli militäranläggning. Området har haft flera olika användningar genom åren. Först var det en golfbana, därefter användes platsen för den stora maskinmässan MaskinExpo, som under sina mest framgångsrika år lockade omkring 30 000 besökare och över 500 utställare. I dag finns delar av den gamla niohålsbanan kvar, liksom spår av den tidigare mässverksamheten, som lyftkranar och tunga maskiner.

Det var i maj förra året som området såldes till fastighetsbolaget Upplaget, som nu i sin tur har sålt marken vidare till Fortifikationsverket. Vad området ska användas till framöver är dock inte offentligt.

– Vi får inte veta någonting om vad som ska hända framöver, säger en närboende till UNT.se

Förra året ställdes MaskinExpo in på grund av lågkonjunkturen, och kort därefter såldes marken. Några detaljer om eventuella byggplaner eller vilken typ av militär verksamhet som kan bli aktuell har ännu inte presenterats.