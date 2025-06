Skepptuna Festivalen bjuder in till sommarens gratisevenemang

Den 26 juli arrangeras Skepptuna Festivalen vid Skepptuna bygdegård. Festivalen har fri entré och bjuder på ett fullspäckat program med livemusik, matservering och aktiviteter för hela familjen.

Årets program innehåller framträdanden från flera band. Countryduon Across the Country inleder eftermiddagen, följt av The Sorry Boys med sitt bluesrockset. Under kvällen står tribute-banden Fan Heller och Otto på scen med tolkningar av Van Halen respektive Toto.

Besökare kan även ta del av mat och fika på området. Festivalhamburgare serveras som tidigare år, och Rånäs IF står för försäljningen av kaffe och hembakat.

Skepptuna Festivalen arrangeras av Skepptuna bygdegårdsförening och startar klockan 14.00. Evenemanget har etablerat sig som en återkommande sommaraktivitet i bygden, med fokus på musik, lokal förankring och en välkomnande atmosfär.