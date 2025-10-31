Skåpbil brannd vid busshållsplats i Granby

En skåpbil började brinna på en grusplan i närheten av Granby i Sigtuna kommun på torsdagskvällen.
Larmet kom in strax innan klockan 22.30, och räddningstjänsten begav sig till platsen. Enligt de första uppgifterna rörde det sig om en skåpbil som stod i lågor nära väg 263. Räddningstjänsten släckte branden, och det fanns ingen spridningsrisk. Ingen person skadades. En källa uppger för redaktionen att bilen tändes på av misstänkta dieseltjuvar som inte ville åka fast.
Nyheter Antalet viltolyckor i Sigtuna kommun har ökat och är nu på den högsta nivån på flera år. Under de senaste fem höstarna har totalt 504 olyckor rapporterats i kommunen, enligt Nationella viltolycksrådets siffror som Newsworthy sammanställt.
Politik Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har presenterat sin skuggbudget för 2026. Förslaget innehåller satsningar på skola, äldreomsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Partiet vill också öka fokus på miljöarbete, krisberedskap och långsiktiga investeringar i kommunens anläggningar.
Notiser Sigtuna kommun har antagit en ny arkitekturpolicy som ska vägleda utvecklingen av allt från stadsdelar och byggnader till parker, landsbygd och offentliga platser. Policyn ska bidra till trygga, hållbara och vackra livsmiljöer där människan står i centrum, enligt kommunen.