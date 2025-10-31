Skåpbil brannd vid busshållsplats i Granby

En skåpbil började brinna på en grusplan i närheten av Granby i Sigtuna kommun på torsdagskvällen.

Larmet kom in strax innan klockan 22.30, och räddningstjänsten begav sig till platsen. Enligt de första uppgifterna rörde det sig om en skåpbil som stod i lågor nära väg 263. Räddningstjänsten släckte branden, och det fanns ingen spridningsrisk. Ingen person skadades. En källa uppger för redaktionen att bilen tändes på av misstänkta dieseltjuvar som inte ville åka fast.