Skånelas herrjuniorer vidare i USM

Skånelas herrjuniorer vann USM Steg 1 komfortabelt i Norrköping och är vidare till Steg 2.

Skånela har i helgen spelat Steg 1 i USM för herrjuniorer i Norrköping. Laget vinner alla sina matcher i grupp 1 mot Hallby, Guif och Norrköping. Totalt har man en målskillnad på +37 mot starka klubbar, vilket visar på ett bra spel och stark laganda.

– Vi är nöjda med insatsen, men nu blir det tuffare framöver, säger lagets tränare Marcus Nilsson.