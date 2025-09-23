Laget som spelade i NorrköpingFoto: Skånela IF

Skånelas herrjuniorer vidare i USM

Skånelas herrjuniorer vann USM Steg 1 komfortabelt i Norrköping och är vidare till Steg 2.

Skånela har i helgen spelat Steg 1 i USM för herrjuniorer i Norrköping. Laget vinner alla sina matcher i grupp 1 mot Hallby, Guif och Norrköping. Totalt har man en målskillnad på +37 mot starka klubbar, vilket visar på ett bra spel och stark laganda.
– Vi är nöjda med insatsen, men nu blir det tuffare framöver, säger lagets tränare Marcus Nilsson.

Av Erik Karlsson
herrallsvenskan

Skånela körde över Enköping i premiären

Handboll Skånela rivstartade säsongen i herrallsvenskan genom att besegra Enköping med klara siffror. Redan i paus stod det 21–13 i Vikingahallen, och till slut skrevs segersiffrorna till 36–23.

division 5

Rosersbergs IK ny serieledare i division 5

Fotboll Rosersbergs IK tog en tung seger i toppmötet borta mot Almunge och kliver därmed upp som ny serieledare i division 5. Laget toppar tabellen på målskillnad tillsammans med Enköpings IS.

EXTRA

Märstasonen Jesper Östlund ny förbundskapten för Kosovo

Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.