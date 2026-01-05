Skånelas damjuniorer vidare till steg 4 i USM

5 jan kl. 10:03
skidor Det börjar dra ihop sig för säsongspremiär i Humbacken i Sigtuna. Under veckan är snöproduktionen i full gång och förutsättningarna ser goda ut för öppning.
4 jan kl. 20:31
Handboll Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.
20 dec kl. 17:20
Handboll Skånela tog en klar seger hemma mot Torslanda med 39–30 efter en match med högt tempo och mycket känslor.
19 dec kl. 08:12
Handboll Under torsdagen avslutades satsningen Handboll för alla i Vikingahallen i Märsta. Närmare 170 elever från fyra skolor deltog i gemensamma aktiviteter.
16 dec kl. 10:43
Sport Sigtuna Märsta Gymnastikklubbs damlag, Mix Svart, deltog i helgen för första gången i Junior-SM i damklassen. Tävlingen avgjordes i Lund.
14 dec kl. 11:34
notiser Sedan lanseringen av Fritidskortet i september 2025 har 1 829 personer i Sigtuna kommun beviljats kortet, och 951 av dem har redan använt det för att betala för fritidsaktiviteter.
14 dec kl. 10:25
Handboll Skånela föll oväntat mot mittenlaget H43 på lördagen och riskerar att tappa förstaplatsen.
11 dec kl. 07:31
Handboll Skånela IF:s pojkar 14 är klara för nästa omgång i USM efter två segrar under helgen. Laget säkrade avancemanget redan på lördagen och går in i steg 3A som ett av de topprankade lagen.
10 dec kl. 17:48
notiser Sigtuna Märsta Gymnastikklubb tävlar på Junior-SM på lördagen med laget Mix Svart JSM Dam, där 26 lag är anmälda.
8 dec kl. 15:17
kampsport Märstabon Oscar Evans vann U17 60 kiloklassen vid Baltic Sea Championship som avgjordes i Finland.
8 dec kl. 06:46
kampsport SM i taekwondo avgjordes i går i Linköping och Kim Taekwondo deltog med sex tävlande. Klubben tog totalt tre guld och två brons i årets sista rankingtävling inför landslagssäsongen 2026.
7 dec kl. 16:11
Handboll I lördagens möte i herrarnas Allsvenska slutade matchen mellan Torslanda och Skånela 30–30 efter en dramatisk andra halvlek.
1 dec kl. 07:01
Handboll Skånela besegrade Redbergslid hemma med 38-32 efter bland annat åtta mål från Elias Lundstad.
30 nov kl. 09:16
Handboll Skånela IF föll hemma mot Ystads IF HF i damernas Allsvenska möte den 29 november, där gästerna drog ifrån tidigt och vann med 35–28 efter 20–13 i paus.
29 nov kl. 09:48
Cykel Svenska Cykelförbundet har beslutat att SM i BMX 2026 ska arrangeras i Märsta. Beslutet togs i samband med ett omfattande styrelsemöte där flera nationella mästerskap för kommande år fördelades.
23 nov kl. 18:40
Handboll Skånela vann med 30-25 på söndagen mot Tumba.
23 nov kl. 17:26
kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.
19 nov kl. 19:30
kampsport Nazaah Waliullah från Kim Taekwondo var även i år uttagen att tävla för Sverige i -46-kilosklassen vid junior-EM i Aigle, Schweiz.
18 nov kl. 16:15
kampsport Sex judokas från Märsta är med på Riksmästerskapen
16 nov kl. 19:33
Handboll Skånelas damlag tog sin första seger för säsongen genom en klar bortavinst mot HK Drott i Halmstad.
16 nov kl. 19:31
Handboll Trots en kraftigt decimerad trupp tog Skånela IF en viktig seger på bortaplan mot HK Drott Halmstad. Märstalaget vann med 34–29 efter en stabil och disciplinerat genomförd match.
13 nov kl. 20:04
Fotboll På tisdagskvällen arrangerade Märsta IK i samarbete med RF-SISU Uppland utbildningen ”Ledare som lyssnar”.
13 nov kl. 06:44
Ishockey Norrtälje vann derbyt mot Wings på övertid och ligger nu på 15:e plats i Hockeyettan Norra.