Skånelas damjuniorer vann tre matcher på Steg 3 och är nu klara för Steg 4.Foto: Skånela IF

Skånelas damjuniorer vidare till steg 4 i USM

Skånelas damjuniorer är klara för steg 4 i SM efter att ha vunnit samtliga matcher i steg 3 under helgen. Laget slutade etta i sin grupp.

Skånela IF:s damjuniorer spelade i helgen steg 3 i USM och tog tre segrar på tre matcher i gruppspelet. Resultaten innebär att laget är vidare till steg 4 i mästerskapet. Skånela slutade etta i gruppen med sex poäng, före Torslanda HK som tog fyra poäng och GT Söder HK med två poäng.

herrallsvenskan

Skånela utklassade serieledaren

Handboll Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.

Skånela IF P14 klara för steg 3A i USM

Handboll Skånela IF:s pojkar 14 är klara för nästa omgång i USM efter två segrar under helgen. Laget säkrade avancemanget redan på lördagen och går in i steg 3A som ett av de topprankade lagen.

EXTRA

Kim Taekwondo tog tre SM-guld i Linköping

kampsport SM i taekwondo avgjordes i går i Linköping och Kim Taekwondo deltog med sex tävlande. Klubben tog totalt tre guld och två brons i årets sista rankingtävling inför landslagssäsongen 2026.

damallsvenskan

Skånela föll hemma mot Ystad

Handboll Skånela IF föll hemma mot Ystads IF HF i damernas Allsvenska möte den 29 november, där gästerna drog ifrån tidigt och vann med 35–28 efter 20–13 i paus.

SM i BMX avgörs i Märsta 2026

Cykel Svenska Cykelförbundet har beslutat att SM i BMX 2026 ska arrangeras i Märsta. Beslutet togs i samband med ett omfattande styrelsemöte där flera nationella mästerskap för kommande år fördelades.

Fyra judoutövare från kommunen tog medaljer på RM

kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.

damallsvenskan

Seger även för damerna

Handboll Skånelas damlag tog sin första seger för säsongen genom en klar bortavinst mot HK Drott i Halmstad.