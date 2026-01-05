Skånelas damjuniorer vidare till steg 4 i USM

Skånelas damjuniorer är klara för steg 4 i SM efter att ha vunnit samtliga matcher i steg 3 under helgen. Laget slutade etta i sin grupp.

Skånela IF:s damjuniorer spelade i helgen steg 3 i USM och tog tre segrar på tre matcher i gruppspelet. Resultaten innebär att laget är vidare till steg 4 i mästerskapet. Skånela slutade etta i gruppen med sex poäng, före Torslanda HK som tog fyra poäng och GT Söder HK med två poäng.