Tränare Marcus Nilsson var nöjd med hela lagets insats.Foto: Skånela IF
Glada spelare efter segernFoto: Skånela IF

Skånela vidare till steg 4 i USM efter tre raka segrar

Skånela IF:s lag födda 2007–2008 är klart för steg 4 i USM efter ett starkt genomfört steg 3 med tre vinster på tre matcher.

Skånela IF tog sig vidare till steg 4 i USM efter att ha gått obesegrat genom steg 3. Laget inledde med seger mot Tumba med 29–19, följde upp med en klar 36–25-vinst mot Borlänge och avslutade gruppspelet med 32–24 i den tredje matchen.

Tränare Marcus Nilsson sammanfattar helgen som stabil och lyfter fram lagets prestation överlag. Särskilt nämns lagkaptenen Elias Andersson, som enligt Nilsson stod för ett hårt arbete och visade ledarskap på planen, samtidigt som insatsen präglades av en jämn och samlad lagprestation.

Nu väntar lottning inför steg 4. När den är klar står det också klart var nästa steg i turneringen kommer att spelas. Det återstår cirka 20 lag i Sverige, i det sista finalspelet är det enbart åtta lag. För att komma till Steg 5 kan Sknela komma på plats 1-2 i gruppen.

Av Erik Karlsson
damallsvenskan

Skånela besegrade Tyresö

Handboll Skånela vann klart mot Tyresö med 33-25 på lördagen. Kinga Kozdra svarade för flest mål i märstalaget med sex mål

Skånela nia i panttoppen

Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Handboll Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.

Daniel Söderberg klar för Odd

Fotboll Daniel Söderberg från Märsta är klar för norska Odd. Den 28-årige mittfältaren ansluter från Sandvikens IF i Superettan och är nu på plats i Skien.

EXTRA

Gustaf Berglund uttagen till OS

skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.

damallsvenskan

Förlust för Skånela mot Lugi

Handboll Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.

herrallsvenskan

Skånela utklassade serieledaren

Handboll Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.