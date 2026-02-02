Skånela vidare till steg 4 i USM efter tre raka segrar

Skånela IF:s lag födda 2007–2008 är klart för steg 4 i USM efter ett starkt genomfört steg 3 med tre vinster på tre matcher.

Skånela IF tog sig vidare till steg 4 i USM efter att ha gått obesegrat genom steg 3. Laget inledde med seger mot Tumba med 29–19, följde upp med en klar 36–25-vinst mot Borlänge och avslutade gruppspelet med 32–24 i den tredje matchen.

Tränare Marcus Nilsson sammanfattar helgen som stabil och lyfter fram lagets prestation överlag. Särskilt nämns lagkaptenen Elias Andersson, som enligt Nilsson stod för ett hårt arbete och visade ledarskap på planen, samtidigt som insatsen präglades av en jämn och samlad lagprestation.

Nu väntar lottning inför steg 4. När den är klar står det också klart var nästa steg i turneringen kommer att spelas. Det återstår cirka 20 lag i Sverige, i det sista finalspelet är det enbart åtta lag. För att komma till Steg 5 kan Sknela komma på plats 1-2 i gruppen.