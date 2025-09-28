Vinnande laget i UppsalaFoto: Insändarbild

Skånela vidare i USM efter storsegrar

Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.

Segermarginalerna var stora och målskillnaden landade på +74, något som visar på både ett starkt försvarsspel och en bred trupp. Enligt tränaren Eric Mugrauer innebär avancemanget att laget nu laddar för en höst med fortsatt hårt arbete inför kommande steg i turneringen.

Av redaktion@marsta.nu
herrallsvenskan

Skånela körde över Enköping i premiären

Handboll Skånela rivstartade säsongen i herrallsvenskan genom att besegra Enköping med klara siffror. Redan i paus stod det 21–13 i Vikingahallen, och till slut skrevs segersiffrorna till 36–23.

division 5

Rosersbergs IK ny serieledare i division 5

Fotboll Rosersbergs IK tog en tung seger i toppmötet borta mot Almunge och kliver därmed upp som ny serieledare i division 5. Laget toppar tabellen på målskillnad tillsammans med Enköpings IS.

EXTRA

Märstasonen Jesper Östlund ny förbundskapten för Kosovo

Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.