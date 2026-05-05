Skånela värvar målvakt inför comebacken i Handbollsligan

Skånela IF har skrivit tvåårskontrakt med målvakten Linus Karlsson inför återkomsten till Handbollsligan.

Karlsson ansluter som målvakt tillsammans med William Psajd och har tidigare spelat i Önnered, IF Hallby HK och IFK Skövde HK.

– Vi är mycket nöjda med Linus och ser stor potential i honom, säger klubben.

Själv beskriver han övergången som ett steg där han får mer kontinuitet och förtroende i sin utveckling.

– Jag ser fram emot att vara en del av klubbens satsning, säger Linus Karlsson.