Skånela värvar målvakt inför comebacken i Handbollsligan
Skånela IF har skrivit tvåårskontrakt med målvakten Linus Karlsson inför återkomsten till Handbollsligan.
Karlsson ansluter som målvakt tillsammans med William Psajd och har tidigare spelat i Önnered, IF Hallby HK och IFK Skövde HK. – Vi är mycket nöjda med Linus och ser stor potential i honom, säger klubben.
Själv beskriver han övergången som ett steg där han får mer kontinuitet och förtroende i sin utveckling. – Jag ser fram emot att vara en del av klubbens satsning, säger Linus Karlsson.
