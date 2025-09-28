Foto: Jamshid Jamshidi

Skånela vände och vann mot Ystad

Under lördagen möttes Skånela och Ystad i en målrik match som slutade 31–28 till Skånela.

Skånela tog andra raka segern i Allsvenskan efter 31-28 borta mot Ystad. I paus ledde Ystad med 17–15, men Skånela lyckades vända under andra halvlek tack vare starkt försvarsspel och effektivt skytte. David Källemyr och Tobias Johansson svarade för sex mål vardera, medan Elias Lundstad satte fem mål och bidrog till lagets upphämtning. Skånelas offensiv och uthållighet avgjorde matchen och laget kunde hålla undan till slutsignal. I nästa match väntar Vinslöv hemma i Vikingahallen på lördag.

Av Erik Karlsson
herrallsvenskan

Skånela körde över Enköping i premiären

Handboll Skånela rivstartade säsongen i herrallsvenskan genom att besegra Enköping med klara siffror. Redan i paus stod det 21–13 i Vikingahallen, och till slut skrevs segersiffrorna till 36–23.

division 5

Rosersbergs IK ny serieledare i division 5

Fotboll Rosersbergs IK tog en tung seger i toppmötet borta mot Almunge och kliver därmed upp som ny serieledare i division 5. Laget toppar tabellen på målskillnad tillsammans med Enköpings IS.

EXTRA

Märstasonen Jesper Östlund ny förbundskapten för Kosovo

Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.