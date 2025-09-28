Skånela vände och vann mot Ystad

Under lördagen möttes Skånela och Ystad i en målrik match som slutade 31–28 till Skånela.

Skånela tog andra raka segern i Allsvenskan efter 31-28 borta mot Ystad. I paus ledde Ystad med 17–15, men Skånela lyckades vända under andra halvlek tack vare starkt försvarsspel och effektivt skytte. David Källemyr och Tobias Johansson svarade för sex mål vardera, medan Elias Lundstad satte fem mål och bidrog till lagets upphämtning. Skånelas offensiv och uthållighet avgjorde matchen och laget kunde hålla undan till slutsignal. I nästa match väntar Vinslöv hemma i Vikingahallen på lördag.