Skånela utklassat av Ystad – femte raka förlusten

Det går fortsatt tungt i Skånela. På onsdagskvällen kom nytt nederlag borta mot Ystad.

Skånela IF hade en tuff kväll när de mötte Ystads IF i Handbollsligan. Ystad dominerade matchen från start och tog tidigt ett grepp om spelet. Redan efter tio minuter hade Ystad en sexmålsledning, och när halvtidsvisslan ljöd, låg Skånela under med hela 15 bollar, 24-9.

I andra halvlek blev det aldrig riktigt spännande, och matchen slutade 42-26 till Ystad, som utökade sin ledning successivt. Skånela, som nu har fem raka förluster i bagaget, hade svårt att stå emot Ystads överlägsenhet. Trots det stora motståndet lyckades Simon Lindberg i Skånela göra åtta mål, vilket blev en liten ljuspunkt i en annars mörk kväll för Märstalaget.

Nu gäller det för Skånela att snabbt ladda om inför nästa utmaning när de på söndag tar emot Önnered hemma.