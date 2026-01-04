Skånela utklassade serieledaren

Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.

Lugi inledde matchen starkt och ledde med 10–6 och 11–7, men Skånela kom ikapp till 12–12 efter 18 minuter och hade vänt på steken vid paus, 17–15. I andra halvlek ökade Skånela successivt sin ledning och hade femmålsförsprång med 20 minuter kvar. Laget fortsatte sedan att dryga ut ledningen och de sista tio minuterna blev odramatiska.

Tobias Johansson blev Skånelas bästa målskytt med åtta mål, följd av Elias Lundstad och Jesper Forslund med sju vardera. Segern innebär att Skånela klättrar upp till andra plats i tabellen och tar in två poäng på serieledaren Lugi.