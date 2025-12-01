Skånela tog viktig seger – stark första halvlek avgjorde

Skånela besegrade Redbergslid hemma med 38-32 efter bland annat åtta mål från Elias Lundstad.

Skånela grundade sin seger i en dominant första halvlek och tog därmed sin andra raka vinst, enligt handbollskanalen.se.

Skånela fortsätter visa uppåtgående form och säkrade ytterligare två poäng efter en tydlig insats mot Tumba. Laget fick en stark start och gick snabbt upp i en 0–3-ledning efter de inledande minuterna. Det satte tonen för resten av halvleken, där Skånela hade full kontroll och spelade ut ett Tumba som hade svårt att hänga med tempot.

Elias Lundstad var framträdande framåt och stod för åtta mål. I paus ledde Skånela med klara 8–17 efter en halvlek där man visade både defensiv stabilitet och bredd i anfallsspelet.

Tumba arbetade sig bättre in i matchen efter paus och lyckades reducera avståndet, men Skånela höll greppet om matchen och vann till slut med 25–30. Segern innebär att Skånela går upp i ensam serieledning på 16 poäng, även om laget har en match mer spelad än flera av konkurrenterna.