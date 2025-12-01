Skånela tog viktig seger – stark första halvlek avgjorde
Skånela besegrade Redbergslid hemma med 38-32 efter bland annat åtta mål från Elias Lundstad.
Skånela grundade sin seger i en dominant första halvlek och tog därmed sin andra raka vinst, enligt handbollskanalen.se.
Skånela fortsätter visa uppåtgående form och säkrade ytterligare två poäng efter en tydlig insats mot Tumba. Laget fick en stark start och gick snabbt upp i en 0–3-ledning efter de inledande minuterna. Det satte tonen för resten av halvleken, där Skånela hade full kontroll och spelade ut ett Tumba som hade svårt att hänga med tempot.
Elias Lundstad var framträdande framåt och stod för åtta mål. I paus ledde Skånela med klara 8–17 efter en halvlek där man visade både defensiv stabilitet och bredd i anfallsspelet.
Tumba arbetade sig bättre in i matchen efter paus och lyckades reducera avståndet, men Skånela höll greppet om matchen och vann till slut med 25–30. Segern innebär att Skånela går upp i ensam serieledning på 16 poäng, även om laget har en match mer spelad än flera av konkurrenterna.
kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.
kampsport Kim Taekwondo tog flera medaljer när Svenska Cupen 3 för eliten och Champion President för nybörjare avgjordes i Jönköping i helgen. Totalt blev det två guld, ett silver och två brons för elitlaget samt ytterligare tre medaljer i nybörjarklassen.
Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.