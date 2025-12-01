Foto: skanela.se

Skånela tog viktig seger – stark första halvlek avgjorde

Skånela besegrade Redbergslid hemma med 38-32 efter bland annat åtta mål från Elias Lundstad.

Skånela grundade sin seger i en dominant första halvlek och tog därmed sin andra raka vinst, enligt handbollskanalen.se.

Skånela fortsätter visa uppåtgående form och säkrade ytterligare två poäng efter en tydlig insats mot Tumba. Laget fick en stark start och gick snabbt upp i en 0–3-ledning efter de inledande minuterna. Det satte tonen för resten av halvleken, där Skånela hade full kontroll och spelade ut ett Tumba som hade svårt att hänga med tempot.

Elias Lundstad var framträdande framåt och stod för åtta mål. I paus ledde Skånela med klara 8–17 efter en halvlek där man visade både defensiv stabilitet och bredd i anfallsspelet.

Tumba arbetade sig bättre in i matchen efter paus och lyckades reducera avståndet, men Skånela höll greppet om matchen och vann till slut med 25–30. Segern innebär att Skånela går upp i ensam serieledning på 16 poäng, även om laget har en match mer spelad än flera av konkurrenterna.

Av Erik Karlsson
damallsvenskan

Skånela föll hemma mot Ystad

Handboll Skånela IF föll hemma mot Ystads IF HF i damernas Allsvenska möte den 29 november, där gästerna drog ifrån tidigt och vann med 35–28 efter 20–13 i paus.

SM i BMX avgörs i Märsta 2026

Cykel Svenska Cykelförbundet har beslutat att SM i BMX 2026 ska arrangeras i Märsta. Beslutet togs i samband med ett omfattande styrelsemöte där flera nationella mästerskap för kommande år fördelades.

Fyra judoutövare från kommunen tog medaljer på RM

kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.

damallsvenskan

Seger även för damerna

Handboll Skånelas damlag tog sin första seger för säsongen genom en klar bortavinst mot HK Drott i Halmstad.

Planer på tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts

Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.

hockeyettan

Wings nollades mot Borlänge

Ishockey Wings åkte på en tung förlust hemma mot Borlänge med 0–4 efter en match där gästerna visade sig vara det starkare laget.

Pantzar i VM-kvaltruppen

Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.