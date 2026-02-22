Skånela tog viktig seger mot Redbergslid

Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.

Det var 14–14 i paus efter en första halvlek där gästande Redbergslid periodvis hade greppet. Göteborgslaget ledde som mest med fem mål innan Skånela arbetade sig tillbaka och kvitterade mot slutet av halvleken.

Inledningen av den andra halvleken blev också tung för hemmalaget. Redbergslid gick fram till 20–16 efter åtta minuter, men Skånela svarade snabbt med fyra raka mål och var ikapp inom loppet av ett par minuter. Därefter var det Skånela som hade initiativet, även om matchen förblev jämn.

Med tre minuter kvar stod det 27–27. Matchens två sista mål gjordes av Skånela, som därmed säkrade två viktiga poäng. Flavia Malingula Johansson blev lagets främsta målskytt med sex fullträffar. 258 åskådare följde mötet i Vikingahallen.

Tränaren Fredrik Söderberg var självkritisk efter matchen.

– Prestationsmässigt inte klockrent. Vi har utvecklats i laget, fin karaktär och vi kämpar hårt. Vi får inte det flyt vi vill ha. Starkt att vinna trots hackigt spel. Vi fick räddningar i rätt läge. Framåt är det inte klockrent. Vi kan helt klart bättre. Vi vinner trots att vi känner att vi kan prestera mer. I höstas kanske det hade varit tvärtom.