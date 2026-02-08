Skånela tog viktig seger mot Huddinge

Skånela damer vann över Huddinge med 32–23 i lördagens match i Vikingahallen inför 175 åskådare.

Huddinge inledde starkast och gjorde matchens två första mål, men efter sex minuter fick Skånela in sitt första mål och tog sedan kommandot. I paus ledde hemmalaget med 14–10.

I andra halvlek höll Skånela ledningen, trots att Huddinge testade 7–6-spel och kom som närmast till 24–22 med elva minuter kvar. Därefter avgjorde Skånela matchen med ett slutryck på 8–1.

Olivia Eketjäll och Flavia Malingula Johansson blev matchens främsta målskyttar med sju mål vardera.

Nästa match spelas borta mot Helsingborg söndag 15 februari.