Skånela tog viktig seger mot Huddinge

Skånela damer vann över Huddinge med 32–23 i lördagens match i Vikingahallen inför 175 åskådare.

Huddinge inledde starkast och gjorde matchens två första mål, men efter sex minuter fick Skånela in sitt första mål och tog sedan kommandot. I paus ledde hemmalaget med 14–10.

I andra halvlek höll Skånela ledningen, trots att Huddinge testade 7–6-spel och kom som närmast till 24–22 med elva minuter kvar. Därefter avgjorde Skånela matchen med ett slutryck på 8–1.

Olivia Eketjäll och Flavia Malingula Johansson blev matchens främsta målskyttar med sju mål vardera.

Nästa match spelas borta mot Helsingborg söndag 15 februari.

Av Erik Karlsson

Sigtunarännet planeras till den 15 februari

Sport Planeringen pågår inför årets Sigtunarännet. Trots en vinter som hittills inte varit optimal för skridskoåkning ser arrangören just nu förutsättningar för att kunna genomföra loppet.

damallsvenskan

Skånela besegrade Tyresö

Handboll Skånela vann klart mot Tyresö med 33-25 på lördagen. Kinga Kozdra svarade för flest mål i märstalaget med sex mål

Skånela nia i panttoppen

Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Handboll Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.

Daniel Söderberg klar för Odd

Fotboll Daniel Söderberg från Märsta är klar för norska Odd. Den 28-årige mittfältaren ansluter från Sandvikens IF i Superettan och är nu på plats i Skien.

EXTRA

Gustaf Berglund uttagen till OS

skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.

damallsvenskan

Förlust för Skånela mot Lugi

Handboll Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.