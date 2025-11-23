Foto: Jamshid Jamshidi

Skånela tog stark bortaseger mot Tumba

Skånela vann med 30-25 på söndagen mot Tumba.

Skånela besegrade Tumba på bortaplan med 30–25 under söndagen. Laget gick till paus med en klar ledning på 18–8 efter en effektiv första halvlek. Matchbilden jämnades ut efter paus, men Tumba kom aldrig närmare än fem mål och Skånela kunde kontrollera avslutningen. Elias Lundstad blev bästa målskytt med åtta fullträffar, medan Max Broman och Nils Håll stod för fyra mål vardera. Segern innebär att Skånela tillfälligt går upp i serieledning. Varberg och Lugi har dock varsin match mindre spelad.

Av redaktion@marsta.nu

Fyra judoutövare från kommunen tog medaljer på RM

kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.

damallsvenskan

Seger även för damerna

Handboll Skånelas damlag tog sin första seger för säsongen genom en klar bortavinst mot HK Drott i Halmstad.

Planer på tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts

Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.

hockeyettan

Wings nollades mot Borlänge

Ishockey Wings åkte på en tung förlust hemma mot Borlänge med 0–4 efter en match där gästerna visade sig vara det starkare laget.

Pantzar i VM-kvaltruppen

Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.