Skånela tog stark bortaseger mot Tumba

Skånela besegrade Tumba på bortaplan med 30–25 under söndagen. Laget gick till paus med en klar ledning på 18–8 efter en effektiv första halvlek. Matchbilden jämnades ut efter paus, men Tumba kom aldrig närmare än fem mål och Skånela kunde kontrollera avslutningen. Elias Lundstad blev bästa målskytt med åtta fullträffar, medan Max Broman och Nils Håll stod för fyra mål vardera. Segern innebär att Skånela tillfälligt går upp i serieledning. Varberg och Lugi har dock varsin match mindre spelad.