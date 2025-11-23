Skånela tog stark bortaseger mot Tumba

Skånela besegrade Tumba på bortaplan med 30–25 under söndagen. Laget gick till paus med en klar ledning på 18–8 efter en effektiv första halvlek. Matchbilden jämnades ut efter paus, men Tumba kom aldrig närmare än fem mål och Skånela kunde kontrollera avslutningen. Elias Lundstad blev bästa målskytt med åtta fullträffar, medan Max Broman och Nils Håll stod för fyra mål vardera. Segern innebär att Skånela tillfälligt går upp i serieledning. Varberg och Lugi har dock varsin match mindre spelad.
kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.
kampsport Kim Taekwondo tog flera medaljer när Svenska Cupen 3 för eliten och Champion President för nybörjare avgjordes i Jönköping i helgen. Totalt blev det två guld, ett silver och två brons för elitlaget samt ytterligare tre medaljer i nybörjarklassen.
Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.
Ridning Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.