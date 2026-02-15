Skånela tog klar seger mot H43

Skånela tog en säker seger mot H43 i Vikingahallen på söndagen.

Skånela vann klart mot H43 med 39–29 i Vikingahallen i herrallsvenskan. Hemmalaget gjorde en stark första halvlek och gick till pausvila med 23–13 efter en imponerande urladdning.

Andra halvlek blev mer odramatisk, och gästerna lyckades aldrig komma nära. David Källmyr och Simon Lindberg svarade båda för åtta mål vardera och var tongivande i Skånelas offensiv.

Tränare Tim Lindqvist kommenterade matchen och lyfte lagets energi i starten, att man avgjorde matchen tidigt och sedan höll uppe tempot i andra halvlek trots den stora ledningen. Han framhöll även samarbetet mellan försvar och målvakt, vilket gjorde det lättare för målvakten att rädda skott och bidrog till lagets stabila prestation.