Skånela tog klar seger mot H43

Skånela tog en säker seger mot H43 i Vikingahallen på söndagen.

Skånela vann klart mot H43 med 39–29 i Vikingahallen i herrallsvenskan. Hemmalaget gjorde en stark första halvlek och gick till pausvila med 23–13 efter en imponerande urladdning.

Andra halvlek blev mer odramatisk, och gästerna lyckades aldrig komma nära. David Källmyr och Simon Lindberg svarade båda för åtta mål vardera och var tongivande i Skånelas offensiv.

Tränare Tim Lindqvist kommenterade matchen och lyfte lagets energi i starten, att man avgjorde matchen tidigt och sedan höll uppe tempot i andra halvlek trots den stora ledningen. Han framhöll även samarbetet mellan försvar och målvakt, vilket gjorde det lättare för målvakten att rädda skott och bidrog till lagets stabila prestation.

Av Magnus Granhagen

Sigtunarännet planeras till den 15 februari

Sport Planeringen pågår inför årets Sigtunarännet. Trots en vinter som hittills inte varit optimal för skridskoåkning ser arrangören just nu förutsättningar för att kunna genomföra loppet.

damallsvenskan

Skånela besegrade Tyresö

Handboll Skånela vann klart mot Tyresö med 33-25 på lördagen. Kinga Kozdra svarade för flest mål i märstalaget med sex mål

Skånela nia i panttoppen

Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Handboll Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.