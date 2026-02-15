Skånela tog klar seger mot H43

Skånela tog en säker seger mot H43 i Vikingahallen på söndagen.
Skånela vann klart mot H43 med 39–29 i Vikingahallen i herrallsvenskan. Hemmalaget gjorde en stark första halvlek och gick till pausvila med 23–13 efter en imponerande urladdning.
Andra halvlek blev mer odramatisk, och gästerna lyckades aldrig komma nära. David Källmyr och Simon Lindberg svarade båda för åtta mål vardera och var tongivande i Skånelas offensiv.
Tränare Tim Lindqvist kommenterade matchen och lyfte lagets energi i starten, att man avgjorde matchen tidigt och sedan höll uppe tempot i andra halvlek trots den stora ledningen. Han framhöll även samarbetet mellan försvar och målvakt, vilket gjorde det lättare för målvakten att rädda skott och bidrog till lagets stabila prestation.
Basket Basketspelaren Melwin Pantzar är uttagen till herrlandslagets trupp inför det kommande VM-kvalfönstret i slutet av februari och början av mars. Landslaget ställs då mot Estland i ett viktigt dubbelmöte.
Sport Inför de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina d’Ampezzo har Newsworthy kartlagt svenska OS-deltagare genom tiderna. Genomgången visar att flera vinterolympier har koppling till Sigtuna kommun.
Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.
Sport Trots flera år av ökande aktivitet har ungdomsidrotten i Sigtuna kommun ännu inte nått samma nivåer som före pandemin. Nya siffror visar att utvecklingen går långsamt uppåt, men att kommunen fortfarande ligger efter riksgenomsnittet.