Skånela tog klar seger mot Drott

Skånela IF tog en klar seger hemma mot HK Drott Halmstad när lagen möttes på lördagen.
Matchen slutade 39–32 efter att hemmalaget haft ledningen redan i paus. På läktarna i Vikingahallen fanns 274 åskådare. Skånela satte tempo direkt i matchen och gick till halvtidsvila med en ledning på 19–16. Offensiven fungerade effektivt och Skånela lyckades gång på gång hitta luckor i Drotts försvar.
I den andra halvleken fortsatte hemmalaget att hålla ett högt tempo och ökade successivt avståndet. Drott försökte hänga med målmässigt men lyckades inte få stopp på Skånelas anfallsspel.
I målprotokollet stack flera spelare ut. Ludvig Lundstad blev lagets främste målskytt med åtta mål. Anton Wärnmark noterades för sju mål medan William Forslund gjorde sex.
Till slut kunde Skånela kontrollera matchen och vinna med sju måls marginal, 39–32. Segern innebär ytterligare två poäng i serien för Märstalaget och fortsatt höng på ettan Lugi.
