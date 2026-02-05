Skånela tog klar bortaseger mot Aranäs

Skånela vann bortamatchen mot Aranäs med 30–25 i herrallsvenskan. Efter en jämn inledning tog gästerna kommandot och hade en trygg ledning redan i paus.
Matchen började jämnt och efter elva minuters spel var ställningen 5–5. Därefter tog Skånela över initiativet och ryckte ifrån målmässigt. I halvtid hade laget skaffat sig ett försprång på 18–11.
I den andra halvleken arbetade Aranäs sig närmare i målprotokollet, men Skånela behöll kontrollen och kunde spela av matchen. Avståndet krympte periodvis, men gästerna släppte aldrig greppet om resultatet.
Tobias Johansson var matchens främste målskytt och noterades för nio mål. Segern innebär att Skånela fortsätter att hålla andraplatsen i tabellen, med en match mindre spelad än flera av konkurrenterna.
Basket Basketspelaren Melwin Pantzar är uttagen till herrlandslagets trupp inför det kommande VM-kvalfönstret i slutet av februari och början av mars. Landslaget ställs då mot Estland i ett viktigt dubbelmöte.
Sport Inför de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina d’Ampezzo har Newsworthy kartlagt svenska OS-deltagare genom tiderna. Genomgången visar att flera vinterolympier har koppling till Sigtuna kommun.
Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.
Sport Trots flera år av ökande aktivitet har ungdomsidrotten i Sigtuna kommun ännu inte nått samma nivåer som före pandemin. Nya siffror visar att utvecklingen går långsamt uppåt, men att kommunen fortfarande ligger efter riksgenomsnittet.
skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.