Skånela tog klar bortaseger mot Aranäs

Skånela vann bortamatchen mot Aranäs med 30–25 i herrallsvenskan. Efter en jämn inledning tog gästerna kommandot och hade en trygg ledning redan i paus.

Matchen började jämnt och efter elva minuters spel var ställningen 5–5. Därefter tog Skånela över initiativet och ryckte ifrån målmässigt. I halvtid hade laget skaffat sig ett försprång på 18–11.

I den andra halvleken arbetade Aranäs sig närmare i målprotokollet, men Skånela behöll kontrollen och kunde spela av matchen. Avståndet krympte periodvis, men gästerna släppte aldrig greppet om resultatet.

Tobias Johansson var matchens främste målskytt och noterades för nio mål. Segern innebär att Skånela fortsätter att hålla andraplatsen i tabellen, med en match mindre spelad än flera av konkurrenterna.

Av Erik Karlsson

Sigtunarännet planeras till den 15 februari

Sport Planeringen pågår inför årets Sigtunarännet. Trots en vinter som hittills inte varit optimal för skridskoåkning ser arrangören just nu förutsättningar för att kunna genomföra loppet.

damallsvenskan

Skånela besegrade Tyresö

Handboll Skånela vann klart mot Tyresö med 33-25 på lördagen. Kinga Kozdra svarade för flest mål i märstalaget med sex mål

Skånela nia i panttoppen

Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Handboll Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.

Daniel Söderberg klar för Odd

Fotboll Daniel Söderberg från Märsta är klar för norska Odd. Den 28-årige mittfältaren ansluter från Sandvikens IF i Superettan och är nu på plats i Skien.

EXTRA

Gustaf Berglund uttagen till OS

skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.

damallsvenskan

Förlust för Skånela mot Lugi

Handboll Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.

herrallsvenskan

Skånela utklassade serieledaren

Handboll Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.