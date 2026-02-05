Skånela tog klar bortaseger mot Aranäs

Skånela vann bortamatchen mot Aranäs med 30–25 i herrallsvenskan. Efter en jämn inledning tog gästerna kommandot och hade en trygg ledning redan i paus.

Matchen började jämnt och efter elva minuters spel var ställningen 5–5. Därefter tog Skånela över initiativet och ryckte ifrån målmässigt. I halvtid hade laget skaffat sig ett försprång på 18–11.

I den andra halvleken arbetade Aranäs sig närmare i målprotokollet, men Skånela behöll kontrollen och kunde spela av matchen. Avståndet krympte periodvis, men gästerna släppte aldrig greppet om resultatet.

Tobias Johansson var matchens främste målskytt och noterades för nio mål. Segern innebär att Skånela fortsätter att hålla andraplatsen i tabellen, med en match mindre spelad än flera av konkurrenterna.