Skånela tog femte raka segern – målrik bortavinst mot Tyresö
Skånela IF fortsätter segersviten i herrallsvenskan efter att ha vunnit med 46–44 borta mot Tyresö.
Matchen såg länge ut att avgöras redan i första halvlek när Skånela gick till paus med ledning 21–15. Tyresö närmade sig till 31–33, men Skånela svarade med fyra raka mål till 37–31. Hemmalaget kom tillbaka flera gånger, men Skånela höll tvåmålsmarginalen hela vägen och säkrade sin femte raka seger. Tobias Johansson blev bästa målskytt med 12 fullträffar, följd av Elias Lundstad på 11 och David Källmyr på 8. Nästa uppgift blir seriefinalen mot Kroppskultur nästa lördag.
Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.
Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.
Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.