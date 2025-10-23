Skånela tog femte raka segern – målrik bortavinst mot Tyresö

Skånela IF fortsätter segersviten i herrallsvenskan efter att ha vunnit med 46–44 borta mot Tyresö.

Matchen såg länge ut att avgöras redan i första halvlek när Skånela gick till paus med ledning 21–15. Tyresö närmade sig till 31–33, men Skånela svarade med fyra raka mål till 37–31. Hemmalaget kom tillbaka flera gånger, men Skånela höll tvåmålsmarginalen hela vägen och säkrade sin femte raka seger. Tobias Johansson blev bästa målskytt med 12 fullträffar, följd av Elias Lundstad på 11 och David Källmyr på 8. Nästa uppgift blir seriefinalen mot Kroppskultur nästa lördag.