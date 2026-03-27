Skånela tillbaka i Handbollsligan – dramatik i sista omgången

Skånela IF är klart för spel i Handbollsligan nästa säsong efter en dramatisk avslutning i Herrallsvenskan.

Inför sista omgången låg laget bakom Lugi HF, som hade allt i egna händer. Men samtidigt som Skånela körde över Enköpings HF med 39–26 tappade Lugi sin match mot HK Aranäs.

Lugi ledde sent i matchen men blev mållösa sista minuterna och förlorade med 34–35. Det öppnade dörren för Skånela, som gick förbi på målskillnad.

Därmed är Märstalaget tillbaka i högsta serien, medan Lugi istället får spela kval.