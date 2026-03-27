Skånela tillbaka i Handbollsligan – dramatik i sista omgången

Skånela IF är klart för spel i Handbollsligan nästa säsong efter en dramatisk avslutning i Herrallsvenskan.

Inför sista omgången låg laget bakom Lugi HF, som hade allt i egna händer. Men samtidigt som Skånela körde över Enköpings HF med 39–26 tappade Lugi sin match mot HK Aranäs.

Lugi ledde sent i matchen men blev mållösa sista minuterna och förlorade med 34–35. Det öppnade dörren för Skånela, som gick förbi på målskillnad.

Därmed är Märstalaget tillbaka i högsta serien, medan Lugi istället får spela kval.

Av Erik Karlsson

Mårtensson blir assisterande sportchef i Örebro Hockey

Ishockey Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.

Kim Taekwondo med starka prestationer på Slovenia Open

kampsport I helgen deltog Kim Taekwondo i Slovenia Open G2 i Ljubljana med landslagsaktuella Izabella Källstrand och Nazaah Waliullah, samt Tea Karlberg som debuterade i ny viktklass. Tävlingen är G2-klassad, vilket innebär att det delas ut dubbla rankingpoäng jämfört med G1.

Anthony Nyberg matchhjälte för Karlskoga

Ishockey Märstasonen Anthony Nyberg fick en oväntad chans i Hockeyallsvenskan – och tog den. När han vaktade målet mot Modo på söndagen svarade han för 17 räddningar på 18 skott och hyllades efteråt som matchhjälte.

Jesper Wahlberg kan bli Årets cyklist

Cykel Jesper Wahlberg från Märsta BMX är en av de 13 nominerade till utmärkelsen Årets cyklist 2025. Nu öppnar omröstningen där allmänheten kan vara med och påverka vilka som prisas.

damallsvenskan

Skånela tog viktig seger mot Redbergslid

Handboll Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.