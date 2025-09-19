Foto: Jamshid Jamshidi

Skånela körde över Enköping i premiären

Skånela rivstartade säsongen i herrallsvenskan genom att besegra Enköping med klara siffror. Redan i paus stod det 21–13 i Vikingahallen, och till slut skrevs segersiffrorna till 36–23.

Simon Lindberg blev främste målskytt med åtta fullträffar, medan Elias Lundstad och Mattias Friström bidrog med fyra mål vardera. Efter en säsong i Handbollsligan är Skånela nu tillbaka i allsvenskan och har som målsättning att etablera sig i toppen.

Enköping hade svårt att hänga med och var aldrig närmare än två mål under matchens gång. På lördag väntar bortamöte mot IFK Ystad för Skånela.

Av Erik Karlsson
division 5

Rosersbergs IK ny serieledare i division 5

Fotboll Rosersbergs IK tog en tung seger i toppmötet borta mot Almunge och kliver därmed upp som ny serieledare i division 5. Laget toppar tabellen på målskillnad tillsammans med Enköpings IS.

EXTRA

Märstasonen Jesper Östlund ny förbundskapten för Kosovo

Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.