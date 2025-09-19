Skånela körde över Enköping i premiären

Skånela rivstartade säsongen i herrallsvenskan genom att besegra Enköping med klara siffror. Redan i paus stod det 21–13 i Vikingahallen, och till slut skrevs segersiffrorna till 36–23.
Simon Lindberg blev främste målskytt med åtta fullträffar, medan Elias Lundstad och Mattias Friström bidrog med fyra mål vardera. Efter en säsong i Handbollsligan är Skånela nu tillbaka i allsvenskan och har som målsättning att etablera sig i toppen.
Enköping hade svårt att hänga med och var aldrig närmare än två mål under matchens gång. På lördag väntar bortamöte mot IFK Ystad för Skånela.
Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.
Friidrott Två aktiva från IFK Märsta fick äran att tävla för Sverige när Nordiska Juniorlandskampen avgjordes i Uppsala i helgen. Mästerskapet samlade U20-friidrottare från fem nordiska länder, och både Ludvig Fredman och Taim Jawhar stod för starka insatser i landslagsdressen.