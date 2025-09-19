Skånela körde över Enköping i premiären

Skånela rivstartade säsongen i herrallsvenskan genom att besegra Enköping med klara siffror. Redan i paus stod det 21–13 i Vikingahallen, och till slut skrevs segersiffrorna till 36–23.

Simon Lindberg blev främste målskytt med åtta fullträffar, medan Elias Lundstad och Mattias Friström bidrog med fyra mål vardera. Efter en säsong i Handbollsligan är Skånela nu tillbaka i allsvenskan och har som målsättning att etablera sig i toppen.

Enköping hade svårt att hänga med och var aldrig närmare än två mål under matchens gång. På lördag väntar bortamöte mot IFK Ystad för Skånela.