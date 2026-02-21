Foto: Magnus Granhagen

Skånela IF vände och vann mot Tyresö Handboll

Skånela IF tog hem segern hemma mot Tyresö med 41–34 efter en match som svängde i första halvlek.

Tyresö startade starkt och ledde som mest med tre mål knappt en kvart in i matchen. Skånela arbetade sig ikapp och kort före paus kopplade hemmalaget greppet, och i halvtid stod det 22–17. I den andra halvleken ökade Skånela tidigt på ledningen med tre raka mål och kontrollerade sedan matchen fram till slutsignalen. Simon Lindberg och David Källmyr blev främsta målskyttar med tio respektive nio mål.

Tränaren Tim Lindvist summerade insatsen som en match med mycket kamp och känslor. Han lyfte fram lagets försvarsspel i andra halvlek och påpekade att laget behöver vara noggrannare i omställningar, men var nöjd med att man höll ihop matchen och förvaltade ledningen.

Av Magnus Granhagen

Sigtunarännet planeras till den 15 februari

Sport Planeringen pågår inför årets Sigtunarännet. Trots en vinter som hittills inte varit optimal för skridskoåkning ser arrangören just nu förutsättningar för att kunna genomföra loppet.

damallsvenskan

Skånela besegrade Tyresö

Handboll Skånela vann klart mot Tyresö med 33-25 på lördagen. Kinga Kozdra svarade för flest mål i märstalaget med sex mål

Skånela nia i panttoppen

Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Handboll Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.