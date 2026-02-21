Skånela IF vände och vann mot Tyresö Handboll

Skånela IF tog hem segern hemma mot Tyresö med 41–34 efter en match som svängde i första halvlek.

Tyresö startade starkt och ledde som mest med tre mål knappt en kvart in i matchen. Skånela arbetade sig ikapp och kort före paus kopplade hemmalaget greppet, och i halvtid stod det 22–17. I den andra halvleken ökade Skånela tidigt på ledningen med tre raka mål och kontrollerade sedan matchen fram till slutsignalen. Simon Lindberg och David Källmyr blev främsta målskyttar med tio respektive nio mål.

Tränaren Tim Lindvist summerade insatsen som en match med mycket kamp och känslor. Han lyfte fram lagets försvarsspel i andra halvlek och påpekade att laget behöver vara noggrannare i omställningar, men var nöjd med att man höll ihop matchen och förvaltade ledningen.