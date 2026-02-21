Skånela IF vände och vann mot Tyresö Handboll

Skånela IF tog hem segern hemma mot Tyresö med 41–34 efter en match som svängde i första halvlek.
Tyresö startade starkt och ledde som mest med tre mål knappt en kvart in i matchen. Skånela arbetade sig ikapp och kort före paus kopplade hemmalaget greppet, och i halvtid stod det 22–17. I den andra halvleken ökade Skånela tidigt på ledningen med tre raka mål och kontrollerade sedan matchen fram till slutsignalen. Simon Lindberg och David Källmyr blev främsta målskyttar med tio respektive nio mål.
Tränaren Tim Lindvist summerade insatsen som en match med mycket kamp och känslor. Han lyfte fram lagets försvarsspel i andra halvlek och påpekade att laget behöver vara noggrannare i omställningar, men var nöjd med att man höll ihop matchen och förvaltade ledningen.
Basket Basketspelaren Melwin Pantzar är uttagen till herrlandslagets trupp inför det kommande VM-kvalfönstret i slutet av februari och början av mars. Landslaget ställs då mot Estland i ett viktigt dubbelmöte.
Sport Inför de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina d’Ampezzo har Newsworthy kartlagt svenska OS-deltagare genom tiderna. Genomgången visar att flera vinterolympier har koppling till Sigtuna kommun.
Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.
Sport Trots flera år av ökande aktivitet har ungdomsidrotten i Sigtuna kommun ännu inte nått samma nivåer som före pandemin. Nya siffror visar att utvecklingen går långsamt uppåt, men att kommunen fortfarande ligger efter riksgenomsnittet.