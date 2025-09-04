Skånela IF startar ny verksamhet för de yngsta

Skånela IF lanserar en ny satsning riktad till de allra yngsta barnen i kommunen. Den 21 september startar verksamheten Skoj med Boll, som vänder sig till barn födda 2022–2024.

Träningarna kommer att hållas i Sigtuna Fritidscenter på söndagar klockan 10.00–11.00. Fokus ligger på lek, rörelseglädje och att upptäcka bollen som redskap.

Bakgrunden till satsningen är att småbarnsföräldrar länge efterfrågat aktiviteter för de yngsta. Skånela hoppas nu kunna skapa en trivsam mötesplats för barn och föräldrar. Verksamheten är i stort sett kostnadsfri.

Klubbens ungdomar får också möjlighet att utveckla sitt ledarskap genom att delta som hjälptränare tillsammans med erfarna ledare.