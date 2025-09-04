Foto: Skånela IF

Skånela IF startar ny verksamhet för de yngsta

Skånela IF lanserar en ny satsning riktad till de allra yngsta barnen i kommunen. Den 21 september startar verksamheten Skoj med Boll, som vänder sig till barn födda 2022–2024.

Träningarna kommer att hållas i Sigtuna Fritidscenter på söndagar klockan 10.00–11.00. Fokus ligger på lek, rörelseglädje och att upptäcka bollen som redskap.

Bakgrunden till satsningen är att småbarnsföräldrar länge efterfrågat aktiviteter för de yngsta. Skånela hoppas nu kunna skapa en trivsam mötesplats för barn och föräldrar. Verksamheten är i stort sett kostnadsfri.

Klubbens ungdomar får också möjlighet att utveckla sitt ledarskap genom att delta som hjälptränare tillsammans med erfarna ledare.

Av Erik Karlsson
EXTRA

Märstasonen Jesper Östlund ny förbundskapten för Kosovo

Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.

Så gick det för bygdens lag på Gothia Cup

Fotboll Flera lokala lag har representerat Sigtuna kommun i årets Gothia Cup – världens största ungdomsturnering i fotboll – med blandade resultat men stort engagemang och internationella möten.

Jannis ger barn och unga gratis sommarläger

Fotboll Denna vecka samlas över 30 barn på Prästängarna i Sigtuna för att delta i "Hristocademy" – ett kostnadsfritt sommarläger med fokus på fotboll. Bakom initiativet står Jannis Hristofilopoulos, som även är tränare i Sigtuna IF och Skånela IF pojkar födda 2012.

Tufft motstånd för Skånela i Svenska Cupen

Handboll Skånelas herrlag deltar även i år i ATG Svenska Cupen. I gruppspelet har laget lottats in i grupp 8 tillsammans med IF Hallby HK, Täby Centrum HK och Alingsås HK. Därmed väntar kvalificerat motstånd från Handbollsligan, både hemma och borta.