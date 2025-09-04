Skånela IF startar ny verksamhet för de yngsta

Skånela IF lanserar en ny satsning riktad till de allra yngsta barnen i kommunen. Den 21 september startar verksamheten Skoj med Boll, som vänder sig till barn födda 2022–2024.
Träningarna kommer att hållas i Sigtuna Fritidscenter på söndagar klockan 10.00–11.00. Fokus ligger på lek, rörelseglädje och att upptäcka bollen som redskap.
Bakgrunden till satsningen är att småbarnsföräldrar länge efterfrågat aktiviteter för de yngsta. Skånela hoppas nu kunna skapa en trivsam mötesplats för barn och föräldrar. Verksamheten är i stort sett kostnadsfri.
Klubbens ungdomar får också möjlighet att utveckla sitt ledarskap genom att delta som hjälptränare tillsammans med erfarna ledare.
Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.
Friidrott Två aktiva från IFK Märsta fick äran att tävla för Sverige när Nordiska Juniorlandskampen avgjordes i Uppsala i helgen. Mästerskapet samlade U20-friidrottare från fem nordiska länder, och både Ludvig Fredman och Taim Jawhar stod för starka insatser i landslagsdressen.
Basket På söndag, den 20 juli, får Steningehöjdens sporthall celebert besök när landslagsspelaren Melwin Pantzar kommer till hallen för ett öppet meet & greet. Evenemanget pågår mellan klockan 12.30 och 14.00 och är öppet för alla som vill komma och träffa basketspelaren.
Fotboll Denna vecka samlas över 30 barn på Prästängarna i Sigtuna för att delta i "Hristocademy" – ett kostnadsfritt sommarläger med fokus på fotboll. Bakom initiativet står Jannis Hristofilopoulos, som även är tränare i Sigtuna IF och Skånela IF pojkar födda 2012.
Handboll Skånelas herrlag deltar även i år i ATG Svenska Cupen. I gruppspelet har laget lottats in i grupp 8 tillsammans med IF Hallby HK, Täby Centrum HK och Alingsås HK. Därmed väntar kvalificerat motstånd från Handbollsligan, både hemma och borta.