Skånela IF startar Drive In – tar idrotten till barnen i Valsta

Skånela IF drar igång ett nytt projekt där idrotten flyttas ut i bostadsområden i Sigtuna kommun. Satsningen, Skånela Drive In, pågår mellan 2026 och 2028 och finansieras av Allmänna arvsfonden.

Fokus ligger på att nå barn som inte redan är aktiva i föreningslivet, särskilt i områden där deltagandet är lägre. En del av målet är också att få fler tjejer att börja idrotta.

Starten sker i Valsta lördagen den 25 april klockan 13.00. Därefter hålls aktiviteter två gånger i veckan, på tisdagar och torsdagar mellan 16.00 och 18.00. Under sommaren planeras verksamheten att utökas till tre dagar i veckan.

Det handlar främst om handboll men också andra aktiviteter med fokus på rörelse och lek. Det är öppet för alla barn och kostar inget att delta.

Projektet är en del av föreningens arbete med att få fler barn i rörelse och skapa kontakt med områden där färre idag är med i idrottsföreningar.