Skånela IF P14 klara för steg 3A i USM

Skånela IF:s pojkar 14 är vidare till steg 3A i USM efter helgens matcher. Laget tog två segrar mot Täby och Boden under lördagen, vilket säkrade en topprankad placering inför nästa omgång. Söndagens möte med RP Linköping fick ingen betydelse för avancemanget, och Skånela föll trots en stabil insats. Steg 3A spelas efter årsskiftet och Skånela går vidare som ett av gruppens två främsta lag.
Sport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.
Sport Kim Taekwondo tog flera medaljer när Svenska Cupen 3 för eliten och Champion President för nybörjare avgjordes i Jönköping i helgen. Totalt blev det två guld, ett silver och två brons för elitlaget samt ytterligare tre medaljer i nybörjarklassen.
Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
Sport Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.