Tufft motstånd för Skånela i Svenska Cupen

Skånelas herrlag deltar även i år i ATG Svenska Cupen. I gruppspelet har laget lottats in i grupp 8 tillsammans med IF Hallby HK, Täby Centrum HK och Alingsås HK. Därmed väntar kvalificerat motstånd från Handbollsligan, både hemma och borta.

Turneringen inleds lördag den 23 augusti då Skånela IF tar emot IF Hallby HK i Vikingahallen. Mötet blir särskilt intressant eftersom flera spelare och ledare i Hallby har en bakgrund i Skånela. Den andra gruppspelsmatchen spelas borta mot Täby Centrum HK den 27 augusti. Eftersom lagen spelar i olika divisioner tillämpas shoot-outs innan matchstart.

Gruppspelet avslutas söndag den 31 augusti när Alingsås HK gästar Vikingahallen. Alingsås tränas av Mattias Flodman, tidigare huvudtränare i Skånela. De båda lagen möttes även förra säsongen – då med två segrar för Märstalaget.

Spelschema, grupp 8 – ATG Svenska Cupen

Lördag 23 augusti kl. 15.00, Vikingahallen: Skånela IF – IF Hallby HK

Onsdag 27 augusti kl. 19.00, Tibblehallen CC: Täby Centrum HK – Skånela IF

Söndag 31 augusti kl. 16.00, Vikingahallen: Skånela IF – Alingsås HK