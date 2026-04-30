Skånela IF förstärker efter degradering

Skånela IF bygger om truppen inför spel i division 1. Klubben bekräftar nu att Ida Schaffer återvänder.

Schaffer lämnar IF Hallby och är tillbaka i Märsta efter flera säsonger i Handbollsligan. Hon spelade i Skånela tidigare och gick vidare till elitnivå 2021. En skada störde hennes senaste säsong, men nu är hon redo för spel igen och ansluter till satsningen på att ta laget tillbaka upp i seriesystemet.

Schaffer beskriver själv att återkomsten kändes naturlig efter flytten hem och att hon känner igen både miljön och ledarstaben sedan tidigare. Klubbchefen Jimmy Karlsson säger att hon blir en viktig del i arbetet med att bygga upp damverksamheten igen, både på kort och längre sikt.

Av Erik Karlsson

Brons för SMGK på Rikstvåan

notiser Sigtuna Märsta Gymnastikklubbs Svart2-trupp tog hem en bronsmedalj i Rikstvåan, öppen klass, vid en tävling i Gävle. I klassen deltog totalt 12 lag.

Så blir nya handbollsarenan

Handboll Planerna på en ny arena vid Vikingafältet tar ett steg framåt. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav klartecken till ärendet den 31 mars.

Mårtensson blir assisterande sportchef i Örebro Hockey

Ishockey Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.