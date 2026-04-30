Skånela IF förstärker efter degradering

Skånela IF bygger om truppen inför spel i division 1. Klubben bekräftar nu att Ida Schaffer återvänder.
Schaffer lämnar IF Hallby och är tillbaka i Märsta efter flera säsonger i Handbollsligan. Hon spelade i Skånela tidigare och gick vidare till elitnivå 2021. En skada störde hennes senaste säsong, men nu är hon redo för spel igen och ansluter till satsningen på att ta laget tillbaka upp i seriesystemet.
Schaffer beskriver själv att återkomsten kändes naturlig efter flytten hem och att hon känner igen både miljön och ledarstaben sedan tidigare. Klubbchefen Jimmy Karlsson säger att hon blir en viktig del i arbetet med att bygga upp damverksamheten igen, både på kort och längre sikt.
Handboll Skånela IF drar igång ett nytt projekt där idrotten flyttas ut i bostadsområden i Sigtuna kommun. Satsningen, Skånela Drive In, pågår mellan 2026 och 2028 och finansieras av Allmänna arvsfonden.
Innebandy Föreningen bildades 2019 när Rosersbergs IK:s innebandysektion gick ihop med Arlanda IBK. Sedan dess har flera spelare tagit steget vidare till SSL, samtidigt som verksamheten på hemmaplan växt.
Ishockey Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.