Skånela IF förlänger med Tim Lindqvist

Skånela IF och herrlagets huvudtränare Tim Lindqvist har enats om en kontraktsförlängning över nästa säsong. Beslutet innebär fortsatt kontinuitet på tränarsidan i herrlaget.

Lindqvist har varit huvudtränare under de två senaste säsongerna och har enligt föreningen utvecklats i sin roll som ledare. Från klubbens sida lyfts vikten av att han är uppvuxen i föreningen och representerar den modell som Skånela vill bygga vidare på.

– Det var en självklarhet att förlänga med Skånela IF. Jag trivs väldigt bra med laget, med ledarstaben och med alla fantastiska människor vi har runt omkring laget. Nu fortsätter vi att jobba hårt varje dag för att utvecklas och ta nya kliv, säger Tim Lindqvist.

Även Peter Stackeryd i föreningen kommenterar förlängningen.

– Vi är supernöjda med att vi lyckats förlänga med Tim och det känns fantastiskt bra att vi har en huvudtränare som är uppväxt i föreningen. Det är Skånelas modell och den vill vi värna om. Vi är övertygade att Tim är mest lämpad att fortsätta utveckla Skånelas herrar.

Skånela uppger att arbetet med den pågående säsongen fortsätter parallellt med planeringen inför nästa