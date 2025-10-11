ArkivbildFoto: Magnus Granhagen

Skånela föll trots stark upphämtning mot AIK

Skånela stod för en stark insats hemma mot AIK i damallsvenskan men fick till slut se sig besegrat med 29–32 efter en svängig match.

Hemmalaget öppnade piggt och följde med bra i inledningen. Efter elva minuter stod det 11–11, men under den sista delen av första halvlek tappade Skånela greppet – AIK gick till paus med en ledning på 20–14.

I den andra halvleken visade Skånela moral och energi. Laget jobbade sig ikapp till 23–23 och gick till och med upp i ledning 28–27 med tio minuter kvar. AIK avslutade dock starkast och kunde till slut vinna med tre måls marginal.

Wiberg, Eriksson och Rydberg blev Skånelas främsta målskyttar med fyra mål vardera.
– I andra delen av första släpper vi lite för många lägen, men totalt sett gör vi en bra match. Vi är bra i stora delar av första och jag ser fram emot fler matcher – poängen kommer, säger tränaren Patrik Wild.

Han lyfter också fram lagets nya spelare som snabbt hittat sina roller:
– De gör det bra och vi har fått ihop det på ett bra sätt. Vi jobbar vidare med att justera försvaret och hitta rätt balans, säger Wild.

Av Magnus Granhagen
hockeyettan

Wings vann hemma mot Surahammar

Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.

Skånela vidare i USM efter storsegrar

Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.

herrallsvenskan

Skånela körde över Enköping i premiären

Handboll Skånela rivstartade säsongen i herrallsvenskan genom att besegra Enköping med klara siffror. Redan i paus stod det 21–13 i Vikingahallen, och till slut skrevs segersiffrorna till 36–23.

division 5

Rosersbergs IK ny serieledare i division 5

Fotboll Rosersbergs IK tog en tung seger i toppmötet borta mot Almunge och kliver därmed upp som ny serieledare i division 5. Laget toppar tabellen på målskillnad tillsammans med Enköpings IS.

EXTRA

Märstasonen Jesper Östlund ny förbundskapten för Kosovo

Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.