Skånela föll trots stark upphämtning mot AIK

Skånela stod för en stark insats hemma mot AIK i damallsvenskan men fick till slut se sig besegrat med 29–32 efter en svängig match.

Hemmalaget öppnade piggt och följde med bra i inledningen. Efter elva minuter stod det 11–11, men under den sista delen av första halvlek tappade Skånela greppet – AIK gick till paus med en ledning på 20–14.

I den andra halvleken visade Skånela moral och energi. Laget jobbade sig ikapp till 23–23 och gick till och med upp i ledning 28–27 med tio minuter kvar. AIK avslutade dock starkast och kunde till slut vinna med tre måls marginal.

Wiberg, Eriksson och Rydberg blev Skånelas främsta målskyttar med fyra mål vardera.

– I andra delen av första släpper vi lite för många lägen, men totalt sett gör vi en bra match. Vi är bra i stora delar av första och jag ser fram emot fler matcher – poängen kommer, säger tränaren Patrik Wild.

Han lyfter också fram lagets nya spelare som snabbt hittat sina roller:

– De gör det bra och vi har fått ihop det på ett bra sätt. Vi jobbar vidare med att justera försvaret och hitta rätt balans, säger Wild.