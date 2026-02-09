Skånela föll oväntat mot Kroppskultur

Skånela förlorade hemma mot Kroppskultur med 34–38 inför 258 åskådare i Vikingahallen.
Skånela ledde med uddamålet efter första kvarten, men avslutningen på första halvlek blev kostsam. Kroppskultur vann de sista fem minuterna med 6–2 och gick till pausvila med ledning 18–14.
Underläget blev tungt för Skånela, som inte lyckades vända starten på andra halvlek. Kroppskultur utökade ledningen till åtta mål med 20 minuter kvar att spela. Skånela kämpade tillbaka och minskade underläget till tre mål med fem minuter kvar, men kom inte närmare.
Max Broman blev Skånelas främsta målskytt med sju mål. Trots förlusten ligger Skånela kvar på andraplats i tabellen, fyra poäng bakom ettan men med en match mindre spelad.
Basket Basketspelaren Melwin Pantzar är uttagen till herrlandslagets trupp inför det kommande VM-kvalfönstret i slutet av februari och början av mars. Landslaget ställs då mot Estland i ett viktigt dubbelmöte.
Sport Inför de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina d’Ampezzo har Newsworthy kartlagt svenska OS-deltagare genom tiderna. Genomgången visar att flera vinterolympier har koppling till Sigtuna kommun.
Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.
Sport Trots flera år av ökande aktivitet har ungdomsidrotten i Sigtuna kommun ännu inte nått samma nivåer som före pandemin. Nya siffror visar att utvecklingen går långsamt uppåt, men att kommunen fortfarande ligger efter riksgenomsnittet.
skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.