Skånela föll oväntat mot Kroppskultur

Skånela förlorade hemma mot Kroppskultur med 34–38 inför 258 åskådare i Vikingahallen.

Skånela ledde med uddamålet efter första kvarten, men avslutningen på första halvlek blev kostsam. Kroppskultur vann de sista fem minuterna med 6–2 och gick till pausvila med ledning 18–14.

Underläget blev tungt för Skånela, som inte lyckades vända starten på andra halvlek. Kroppskultur utökade ledningen till åtta mål med 20 minuter kvar att spela. Skånela kämpade tillbaka och minskade underläget till tre mål med fem minuter kvar, men kom inte närmare.

Max Broman blev Skånelas främsta målskytt med sju mål. Trots förlusten ligger Skånela kvar på andraplats i tabellen, fyra poäng bakom ettan men med en match mindre spelad.