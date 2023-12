Skånela föll mot Varberg

Varberg besegrade på nytt Skånela i Herrallsvenskan när lagen möttes på onsdagskvällen.

Varberg behöll sitt grepp om matchen mot Skånela under större delen av spelet, med en kontrollerad ledning från start till slut. Under de inledande femton minuterna var det jämnt, med 9-9 mellan lagen. Trots detta lyckades Varberg upprätthålla en marginell ledning på 2-3 mål större delen av den första halvleken och gick in i paus med en knapp fördel på 18-16.

I andra halvlek utvisas Skånelas Anton Nilsson vilket tvingade Skånela att avsluta matchen utan honom. Varberg tog snabbt tillfället i akt och ledde med fyra mål nä den sista tio minutrarna av matchen närmade sig, och hade full kontroll på situationen.

Detta markerade Skånelas andra raka nederlag mot Varberg, med det första mötet som slutade 28-25 till Varberg i Vikingahallen. I denna match visade Gustaf Näslund sin skicklighet genom att stå för sju mål, följt av Linus Wärnmark med sex mål. En imponerande publik på 815 personer såg matchen i Varberg.

Skånela, placerade som trea i tabellen, ser nu fram emot sin nästa match som kommer att äga rum först den 17 januari på hemmaplan mot Vinslöv. Medan Varberg fortsätter att konsolidera sin position efter ännu en framgångsrik match i handbollens värld.