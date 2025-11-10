Skånela föll mot starkt OV Helsingborg

Skånelas damer förlorade lördagens hemmamatch mot OV Helsingborg med 22–29 inför 146 åskådare i Vikingahallen.
Trots en stark avslutning på första halvlek, där laget hämtade upp ett sexmålsunderläge till 12–14 i paus, lyckades Skånela inte komma ikapp i den andra halvleken.
Gästerna rivstartade båda halvlekarna och tvingade Skånela till tidiga timeout-försök. Hemmalaget visade periodvis fint försvarsspel och stabila målvaktsinsatser, men effektiviteten framåt räckte inte mot ett tungt Helsingborg.
Bäst i målprotokollet för Skånela var Kinga Kozdra med fem fullträffar, följd av Filippa Ryd Sandberg med fyra. Nästa match spelas borta mot HK Drott den 15 november.
Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.
Ridning Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.
Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.