Skånela föll mot starkt OV Helsingborg

Skånelas damer förlorade lördagens hemmamatch mot OV Helsingborg med 22–29 inför 146 åskådare i Vikingahallen.

Trots en stark avslutning på första halvlek, där laget hämtade upp ett sexmålsunderläge till 12–14 i paus, lyckades Skånela inte komma ikapp i den andra halvleken.

Gästerna rivstartade båda halvlekarna och tvingade Skånela till tidiga timeout-försök. Hemmalaget visade periodvis fint försvarsspel och stabila målvaktsinsatser, men effektiviteten framåt räckte inte mot ett tungt Helsingborg.

Bäst i målprotokollet för Skånela var Kinga Kozdra med fem fullträffar, följd av Filippa Ryd Sandberg med fyra. Nästa match spelas borta mot HK Drott den 15 november.