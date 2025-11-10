Skånela föll mot starkt OV Helsingborg

Skånelas damer förlorade lördagens hemmamatch mot OV Helsingborg med 22–29 inför 146 åskådare i Vikingahallen.

Trots en stark avslutning på första halvlek, där laget hämtade upp ett sexmålsunderläge till 12–14 i paus, lyckades Skånela inte komma ikapp i den andra halvleken.

Gästerna rivstartade båda halvlekarna och tvingade Skånela till tidiga timeout-försök. Hemmalaget visade periodvis fint försvarsspel och stabila målvaktsinsatser, men effektiviteten framåt räckte inte mot ett tungt Helsingborg.

Bäst i målprotokollet för Skånela var Kinga Kozdra med fem fullträffar, följd av Filippa Ryd Sandberg med fyra. Nästa match spelas borta mot HK Drott den 15 november.

Av Erik Karlsson

Planer på tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts

Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.

hockeyettan

Wings nollades mot Borlänge

Ishockey Wings åkte på en tung förlust hemma mot Borlänge med 0–4 efter en match där gästerna visade sig vara det starkare laget.

Pantzar i VM-kvaltruppen

Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.

EXTRA

Wings får uppskov med betalning till kommunen

Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.

Fem medaljer i Malmö

kampsport Kim Taekwondo imponerade på nationell nivå. Under helgens deltävling av Svenska Cupen 2 i Malmö tog klubbens elitlag hem totalt fem medaljer – två guld, ett silver och två brons.

herrallsvenskan

Fjärde raka segern för Skånela

Handboll Skånela tog sin fjärde raka seger i allsvenskan efter att ha besegrat Varberg med 26–20 på lördagen. Märstalaget tog ledningen tidigt och höll den genom hela matchen.