Skånela föll mot Drott i damallsvenskan

Skånela förlorade hemmamatchen mot Drott i damallsvenskan. Gästerna vann till slut med 29–26 efter att ha haft ledningen större delen av matchen.

Matchen var jämn i första halvlek och lagen följdes åt målmässigt. I paus hade Drott ett litet övertag med 14–13. I den andra halvleken lyckades bortalaget rycka ifrån något och behöll greppet om matchen. Skånela försökte komma ikapp, men Drott kunde hålla undan och säkra segern med tre måls marginal. För Skånela innebär resultatet en ny förlust i damallsvenskan.