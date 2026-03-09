Skånela föll mot Drott i damallsvenskan

8 mar kl. 10:35
Sport Skånela förlorade en jämn match i herrallsvenskan när Varberg vann med 28–27.
24 feb kl. 16:07
Sport Skånela IF och herrlagets huvudtränare Tim Lindqvist har enats om en kontraktsförlängning över nästa säsong. Beslutet innebär fortsatt kontinuitet på tränarsidan i herrlaget.
22 feb kl. 09:38
Sport Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.
21 feb kl. 09:42
Sport Skånela IF tog hem segern hemma mot Tyresö med 41–34 efter en match som svängde i första halvlek.
9 feb kl. 07:17
Sport Skånela förlorade hemma mot Kroppskultur med 34–38 inför 258 åskådare i Vikingahallen.
8 feb kl. 17:39
Sport Skånela damer vann över Huddinge med 32–23 i lördagens match i Vikingahallen inför 175 åskådare.
5 feb kl. 09:14
Sport Skånela vann bortamatchen mot Aranäs med 30–25 i herrallsvenskan. Efter en jämn inledning tog gästerna kommandot och hade en trygg ledning redan i paus.
2 feb kl. 08:18
Sport Skånela IF:s lag födda 2007–2008 är klart för steg 4 i USM efter ett starkt genomfört steg 3 med tre vinster på tre matcher.
2 feb kl. 06:56
Sport Skånela IF:s damer lämnade lördagens bortamatch mot HF Karlskrona utan poäng trots en stark vändning i andra halvlek. Matchen i damallsvenskan slutade 33–31 till hemmalaget.
30 jan kl. 19:30
Sport Skånela IF kliver in i steg 3 av USM med stärkt självförtroende efter flera segrar under vintern. I helgen väntar tre matcher på två dagar, där laget hoppas ta nästa steg i turneringen.
27 jan kl. 06:59
Sport Skånela besegrade IFK Ystad klart under måndagskvällen och är fortsatt tvåa i tabellen.
26 jan kl. 17:44
Sport Skånela vann klart mot Tyresö med 33-25 på lördagen. Kinga Kozdra svarade för flest mål i märstalaget med sex mål
19 jan kl. 06:40
Sport Det spelades Division 2-derby mellan Rosersbergs IK och Skånelas andralag HF SIF under söndagen.
17 jan kl. 16:22
Sport Skånela vann fredagskvällens match mot Vinslöv med 32-29 och är fortsatt tvåa i tabellen.
16 jan kl. 13:04
Sport Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.
15 jan kl. 15:26
Sport Skånela IF och Simon Lindberg är överens om ett nytt avtal. Kontraktet sträcker sig över tre år och innebär att Lindberg fortsätter i klubben på längre sikt.
12 jan kl. 14:41
Sport Skånelas damer föll igen, denna gång vann Alingsås i Vikinhahallen.
7 jan kl. 17:15
Sport Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.
5 jan kl. 18:14
Sport Skånelas damjuniorer är klara för steg 4 i SM efter att ha vunnit samtliga matcher i steg 3 under helgen. Laget slutade etta i sin grupp.
4 jan kl. 20:31
Sport Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.
20 dec kl. 17:20
Sport Skånela tog en klar seger hemma mot Torslanda med 39–30 efter en match med högt tempo och mycket känslor.
19 dec kl. 08:12
Sport Under torsdagen avslutades satsningen Handboll för alla i Vikingahallen i Märsta. Närmare 170 elever från fyra skolor deltog i gemensamma aktiviteter.
14 dec kl. 10:25
Sport Skånela föll oväntat mot mittenlaget H43 på lördagen och riskerar att tappa förstaplatsen.