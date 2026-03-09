Foto: Magnus Granhagen

Skånela föll mot Drott i damallsvenskan

Skånela förlorade hemmamatchen mot Drott i damallsvenskan. Gästerna vann till slut med 29–26 efter att ha haft ledningen större delen av matchen.

Matchen var jämn i första halvlek och lagen följdes åt målmässigt. I paus hade Drott ett litet övertag med 14–13. I den andra halvleken lyckades bortalaget rycka ifrån något och behöll greppet om matchen. Skånela försökte komma ikapp, men Drott kunde hålla undan och säkra segern med tre måls marginal. För Skånela innebär resultatet en ny förlust i damallsvenskan.

Av Magnus Granhagen

Skånela IF förlänger med Tim Lindqvist

Sport Skånela IF och herrlagets huvudtränare Tim Lindqvist har enats om en kontraktsförlängning över nästa säsong. Beslutet innebär fortsatt kontinuitet på tränarsidan i herrlaget.

Skånela tog viktig seger mot Redbergslid

Sport Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.

Skånela tog klar bortaseger mot Aranäs

Sport Skånela vann bortamatchen mot Aranäs med 30–25 i herrallsvenskan. Efter en jämn inledning tog gästerna kommandot och hade en trygg ledning redan i paus.

Skånela besegrade Tyresö

Sport Skånela vann klart mot Tyresö med 33-25 på lördagen. Kinga Kozdra svarade för flest mål i märstalaget med sex mål

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Sport Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.

Förlust för Skånela mot Lugi

Sport Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.

Skånela utklassade serieledaren

Sport Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.