Foto: Jamshid Jamshidi

Skånela föll knappt mot Aranäs i målrik match

Skånela IF förlorade lördagens hemmamöte mot HK Aranäs med 33–34 i Vikingahallen.

Gästerna från Kungsbacka gick till pausvila med en ledning på 18–13, men Skånela gjorde en stark upphämtning i den andra halvleken och var nära att ta poäng. Elias Lundstad var poängbäst i hemmalaget med tolv mål, följd av Linus Wärnmark på sju. Trots en intensiv avslutning och flera räddningar från Skånelas målvakt räckte det inte hela vägen. Förlusten innebär att Skånela fortsatt jagar sin första seger efter landslagsuppehållet, medan Aranäs befäster sin position i den övre delen av tabellen.

Av Erik Karlsson

Planer på tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts

Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.

hockeyettan

Wings nollades mot Borlänge

Ishockey Wings åkte på en tung förlust hemma mot Borlänge med 0–4 efter en match där gästerna visade sig vara det starkare laget.

Pantzar i VM-kvaltruppen

Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.

EXTRA

Wings får uppskov med betalning till kommunen

Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.

Fem medaljer i Malmö

kampsport Kim Taekwondo imponerade på nationell nivå. Under helgens deltävling av Svenska Cupen 2 i Malmö tog klubbens elitlag hem totalt fem medaljer – två guld, ett silver och två brons.

herrallsvenskan

Fjärde raka segern för Skånela

Handboll Skånela tog sin fjärde raka seger i allsvenskan efter att ha besegrat Varberg med 26–20 på lördagen. Märstalaget tog ledningen tidigt och höll den genom hela matchen.