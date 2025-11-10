Skånela föll knappt mot Aranäs i målrik match

Skånela IF förlorade lördagens hemmamöte mot HK Aranäs med 33–34 i Vikingahallen.
Gästerna från Kungsbacka gick till pausvila med en ledning på 18–13, men Skånela gjorde en stark upphämtning i den andra halvleken och var nära att ta poäng. Elias Lundstad var poängbäst i hemmalaget med tolv mål, följd av Linus Wärnmark på sju. Trots en intensiv avslutning och flera räddningar från Skånelas målvakt räckte det inte hela vägen. Förlusten innebär att Skånela fortsatt jagar sin första seger efter landslagsuppehållet, medan Aranäs befäster sin position i den övre delen av tabellen.
Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.
Ridning Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.
Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.