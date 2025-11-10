Skånela föll knappt mot Aranäs i målrik match

Skånela IF förlorade lördagens hemmamöte mot HK Aranäs med 33–34 i Vikingahallen.

Gästerna från Kungsbacka gick till pausvila med en ledning på 18–13, men Skånela gjorde en stark upphämtning i den andra halvleken och var nära att ta poäng. Elias Lundstad var poängbäst i hemmalaget med tolv mål, följd av Linus Wärnmark på sju. Trots en intensiv avslutning och flera räddningar från Skånelas målvakt räckte det inte hela vägen. Förlusten innebär att Skånela fortsatt jagar sin första seger efter landslagsuppehållet, medan Aranäs befäster sin position i den övre delen av tabellen.