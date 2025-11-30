Skånela föll hemma mot Ystad

Skånela IF föll hemma mot Ystads IF HF i damernas Allsvenska möte den 29 november, där gästerna drog ifrån tidigt och vann med 35–28 efter 20–13 i paus.

Ystad öppnade matchen starkt och etablerade snabbt ett spelövertag. Genom ett effektivt anfallsspel och ett tight försvar skapade laget tidigt en trygg ledning som höll hela vägen in i paus. I den andra halvleken fortsatte gästerna att kontrollera spelet, samtidigt som Skånela försökte minska avståndet utan att riktigt komma nära. Ystad hade flera spelare som bidrog målmässigt, med en toppnotering på åtta fullträffar. Skånela jobbade hårt för att ta sig tillbaka in i matchen men fick svårt att stå emot Ystads jämna och breda offensiv. Segern innebär att Ystad stärker sin position i tabellen, medan Skånela tvingas lämna mötet utan poäng.

Av redaktion@marsta.nu

SM i BMX avgörs i Märsta 2026

Cykel Svenska Cykelförbundet har beslutat att SM i BMX 2026 ska arrangeras i Märsta. Beslutet togs i samband med ett omfattande styrelsemöte där flera nationella mästerskap för kommande år fördelades.

Fyra judoutövare från kommunen tog medaljer på RM

kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.

damallsvenskan

Seger även för damerna

Handboll Skånelas damlag tog sin första seger för säsongen genom en klar bortavinst mot HK Drott i Halmstad.

Planer på tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts

Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.

hockeyettan

Wings nollades mot Borlänge

Ishockey Wings åkte på en tung förlust hemma mot Borlänge med 0–4 efter en match där gästerna visade sig vara det starkare laget.

Pantzar i VM-kvaltruppen

Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.