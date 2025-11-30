Skånela föll hemma mot Ystad

Skånela IF föll hemma mot Ystads IF HF i damernas Allsvenska möte den 29 november, där gästerna drog ifrån tidigt och vann med 35–28 efter 20–13 i paus.

Ystad öppnade matchen starkt och etablerade snabbt ett spelövertag. Genom ett effektivt anfallsspel och ett tight försvar skapade laget tidigt en trygg ledning som höll hela vägen in i paus. I den andra halvleken fortsatte gästerna att kontrollera spelet, samtidigt som Skånela försökte minska avståndet utan att riktigt komma nära. Ystad hade flera spelare som bidrog målmässigt, med en toppnotering på åtta fullträffar. Skånela jobbade hårt för att ta sig tillbaka in i matchen men fick svårt att stå emot Ystads jämna och breda offensiv. Segern innebär att Ystad stärker sin position i tabellen, medan Skånela tvingas lämna mötet utan poäng.