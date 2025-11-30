Skånela föll hemma mot Ystad

Skånela IF föll hemma mot Ystads IF HF i damernas Allsvenska möte den 29 november, där gästerna drog ifrån tidigt och vann med 35–28 efter 20–13 i paus.
Ystad öppnade matchen starkt och etablerade snabbt ett spelövertag. Genom ett effektivt anfallsspel och ett tight försvar skapade laget tidigt en trygg ledning som höll hela vägen in i paus. I den andra halvleken fortsatte gästerna att kontrollera spelet, samtidigt som Skånela försökte minska avståndet utan att riktigt komma nära. Ystad hade flera spelare som bidrog målmässigt, med en toppnotering på åtta fullträffar. Skånela jobbade hårt för att ta sig tillbaka in i matchen men fick svårt att stå emot Ystads jämna och breda offensiv. Segern innebär att Ystad stärker sin position i tabellen, medan Skånela tvingas lämna mötet utan poäng.
kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.
kampsport Kim Taekwondo tog flera medaljer när Svenska Cupen 3 för eliten och Champion President för nybörjare avgjordes i Jönköping i helgen. Totalt blev det två guld, ett silver och två brons för elitlaget samt ytterligare tre medaljer i nybörjarklassen.
Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.
Ridning Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.